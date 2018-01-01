В Запорожье бойцы КОРДа во время спецоперации ранили полицейского — СМИ

Операцию разрабатывало управления внутренней безопасности Нацполиции.

Бойцы КОРДа провели спецоперацию фото: comments.ua

В ходе спецоперации в Запорожье бойцы спецподразделения КОРД ранили своего же коллегу. Инцидент произошел на посту патрульной полиции на выезде из города.

По данным ТСН, операцию разрабатывало управления внутренней безопасности Нацполиции. Якобы правоохранители должны были спровоцировать одного из патрульных на получение взятки. К оперативным мероприятиям привлекли бойцов КОРДа. Именно во время задержания подозреваемого спецназовцы применили оружие. Патрульный получил огнестрельное ранение, сейчас он в больнице под охраной.

Источники рассказали: в отчете КОРДовцы настаивают — при задержании пострадавший потянулся к табельному оружию, поэтому и вынуждены были стрелять на поражение. Другие участники событий утверждают —- пострадавший даже не пытался достать пистолет, а попали в него случайно. Полиция обстоятельства инцидента пока не комментирует.

Напомним, в декабре 2016 года в Княжичах под Киевом правоохранители устроили между собой перестрелку, в результате чего погибли пять правоохранителей.