В Запорожье бойцы КОРДа во время спецоперации ранили полицейского — СМИ

Операцию разрабатывало управления внутренней безопасности Нацполиции.
По данным ТСН, операцию разрабатывало управления внутренней безопасности Нацполиции. Якобы правоохранители должны были спровоцировать одного из патрульных на получение взятки. К оперативным мероприятиям привлекли бойцов КОРДа. Именно во время задержания подозреваемого спецназовцы применили оружие. Патрульный получил огнестрельное ранение, сейчас он в больнице под охраной.
Источники рассказали: в отчете КОРДовцы настаивают — при задержании пострадавший потянулся к табельному оружию, поэтому и вынуждены были стрелять на поражение. Другие участники событий утверждают —- пострадавший даже не пытался достать пистолет, а попали в него случайно. Полиция обстоятельства инцидента пока не комментирует.
Напомним, в декабре 2016 года в Княжичах под Киевом правоохранители устроили между собой перестрелку, в результате чего погибли пять правоохранителей.