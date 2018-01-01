В Запорожье поднялся в небо первый украинский вертолет: фото, видео

Летательный аппарат был произведен на мощностях "Мотор-Січ".

В Украине впервые поднялся в воздух новый вертолет МСБ-2-"Надія" – произведенный на мощностях запорожской компании "Мотор-Січ".

Соответствующее сообщение в понедельник, 16 апреля, опубликовал портал "061". По словам конструкторов, новый вертолет представляет из себя серьезнейшим образом модернизированную версию летательного аппарата "Ми-2". МСБ-2 на 70% изготовлен из композита, а из салона был убран расходный бак.

К слову, широкой публике вертолет "Надія" впервые представили 19 августа прошлого года во время проведения первенства Украины по вертолетному спорту.

Напомним, ранее президент Порошенко раскрыл, когла Украина начнет серийное производство сверхмощного ракетного комплекса.