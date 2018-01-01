В Запорожье полицейские были вынуждены стрелять в мужчину с топором: видео

Нарушитель порядка с холодным оружием атаковал правоохранителей.
Видео, как полицейские ведут диалог с нарушителем, опубликовал в Facebook Данил Щербаков.
На кадрах видно, как мужчина угрожает правоохранителям топором, а они пытаются его успокоить. Затем он совершает нападение и звучат выстрелы, которых было не менее шести.
Дальнейшая судьба злоумышленника неизвестна, как и информация о том, какие он получил ранения. В полиции воздерживаются от комментариев в связи с данным инцидентом.
Внимание! Видео содержит нецензурную лексику и сцены насилия, 18+
Напомним, на севере Китая в провинции Шэньси вооруженный ножом мужчина напал на среднюю школу. В результате нападения семь учеников погибли, еще 12 получили ранения.
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