В Запорожье сорвали пророссийский митинг, опубликованы фото и видео

Активисты бросили к ногам участников акции говяжью печень как символ кровавой власти большевиков.

В пятницу, 2 февраля, в Запорожье местные жители сорвали пророссийский митинг.

Немногочисленные участники акции объясняли, что собрались для почтения "подвига советских бойцов под Сталинградом".

Как сообщает "Интерфакс-Украина", около 20 активистов организации "Полк победы", преимущественно пенсионеры, собрались возле Аллеи славы в Запорожье, где возлагали цветы к памятнику воинов Великой отечественной войны.

В это время к ним подошли несколько десятков местных патриотов и волонтеров, которые призвали их не насаждать в Запорожье так называемый "русский мир", уважительно соотноситься к украинским солдатам, погибшим на Донбассе.

Для того чтобы препятствовать проведению акции патриоты включили громкую музыку, и вся акция проходила под украинские песни.

Затем проукраинские активисты бросили к ногам участников акции говяжью печень как символ кровавой власти большевиков.

Между сторонами произошла словесная перепалка, однако благодаря большому количеству полиции стычек удалось избежать.

Вместе с тем, руководитель "Полка победы" бывший глава запорожской городской организации Партия регионов Андрей Иванов не присутствовал на акции.

По данным источников в правоохранительных органов, Иванов находился дома, у него сейчас проводились следственные действия в рамках ранее открытого уголовного производства по ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львове акция в защиту животных закончилась столкновениями.