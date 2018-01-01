В Запорожье сотрудница полиции ногами избила мужчину: видео

Автору ролика страж порядка также грозилась "надавать".
Видео в Facebook разместил Александр Волков и добавил, что после избиения со стороны правоохранителей не последовало никаких действий, они просто уехали, а это означает, что действия мужчины не выходили за рамки закона.
На кадрах видно, что после совестной перепалки патрульная начинает атаковать мужчину, бить его, а за этим со стороны наблюдают двое ее коллег. После инцидента правоохранитель проходила мимо человека, который производил съемку, и в ответ на его слова: "Ребятки, реально что-то у вас не то", она ответила: "Я сейчас и вам надаю".
Напомним, в Киеве три автомобиля патрульной полиции участвовали в погоне за автомобилем BMW X5, за рулем которого был бывший сотрудник Государственной автоинспекции в состоянии алкогольного опьянения.