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В Запорожье сотрудница полиции ногами избила мужчину: видео

Сегодня, 20:25

Автору ролика страж порядка также грозилась "надавать".

Полиция
Сотрудница патрульной полиции накинулась с кулаками на мужчину Фото: Facebook/Патрульная полиция Украины
В одном из спальных районов Запорожья сотрудница местной патрульной полиции начала бить ногами и руками мужчину за то, что он требовал обращаться к нему на "вы".

Видео в Facebook разместил Александр Волков и добавил, что после избиения со стороны правоохранителей не последовало никаких действий, они просто уехали, а это означает, что действия мужчины не выходили за рамки закона.

На кадрах видно, что после совестной перепалки патрульная начинает атаковать мужчину, бить его, а за этим со стороны наблюдают двое ее коллег. После инцидента правоохранитель проходила мимо человека, который производил съемку, и в ответ на его слова: "Ребятки, реально что-то у вас не то", она ответила: "Я сейчас и вам надаю".

Напомним, в Киеве три автомобиля патрульной полиции участвовали в погоне за автомобилем BMW X5, за рулем которого был бывший сотрудник Государственной автоинспекции в состоянии алкогольного опьянения.
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Запорожье, патрульная, мужчина, конфликт, полиция
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