В Запорожье сотрудница полиции ногами избила мужчину: видео

Автору ролика страж порядка также грозилась "надавать".

Сотрудница патрульной полиции накинулась с кулаками на мужчину Фото: Facebook/Патрульная полиция Украины

В одном из спальных районов Запорожья сотрудница местной патрульной полиции начала бить ногами и руками мужчину за то, что он требовал обращаться к нему на "вы".

Видео в Facebook разместил Александр Волков и добавил, что после избиения со стороны правоохранителей не последовало никаких действий, они просто уехали, а это означает, что действия мужчины не выходили за рамки закона.

На кадрах видно, что после совестной перепалки патрульная начинает атаковать мужчину, бить его, а за этим со стороны наблюдают двое ее коллег. После инцидента правоохранитель проходила мимо человека, который производил съемку, и в ответ на его слова: "Ребятки, реально что-то у вас не то", она ответила: "Я сейчас и вам надаю".

Напомним, в Киеве три автомобиля патрульной полиции участвовали в погоне за автомобилем BMW X5, за рулем которого был бывший сотрудник Государственной автоинспекции в состоянии алкогольного опьянения.