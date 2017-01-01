В запорожском общежитии ранее судимый взорвал гранату, есть погибшие

Гранату взорвал ранее судимый за хранение оружия.

В воскресенье, 24 декабря, в результате взрыва в общежитии Днепровского района Запорожья погибли два человека.

В помещении общежития правоохранители обнаружили тело женщины, которая погибла на месте в результате взрыва, предварительно — боевой гранаты, и человека, который еще дышал. Пострадавшего хотели транспортировать в больницу, однако спасти его не удалось — пострадавший умер в карете скорой помощи, сообщает УНН.

Гранату взорвал ранее судимый за хранение оружия (статья 263 УК) потерпевший, который в 2012 году уже стрелял в погибшую женщину. Однако суд переквалифицировал дело и его отпустили по закону Савченко.

24 декабря мужчина пришел к женщине будучи в состоянии алкогольного опьянения. Началась ссора, в финале которой мужчина взорвал гранату. Женщина погибла на месте, мужчине оторвало руку, после чего он скончался в карете скорой помощи.

Сейчас правоохранители опрашивают свидетелей, проводятся следственные действия.

Напомним, в Днепре у женщины-копа под дверью квартиры взорвалась бомба.