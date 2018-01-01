В Збараже из-за разгерметизации емкости загорелась спиртовая база: людей эвакуируют

Полиция перекрыла все близлежащие улицы.

В Збараже вспыхнула спиртобаза Фото: Facebook/RNapovanets

В Збараже Тернопольской области возник масштабный пожар на спиртовой базе.

"В связи с пожаром на спиртбазе, где производили биоэтанол, полиция перекрыла ряд улиц, на месте работают спасатели. Проводится эвакуация жителей близлежащих улиц в районную больницу", - сообщил в Facebook секретарь местного горсовета Роман Напованец.

Пресс-служба ГосЧС сообщила, что на спиртовой базе Зарубинецкого спиртзавода произошла разгерметизация одной из емкостей объемом 480 тонн, в результате чего вспыхнул пожар. Борьбой с огнем занимается 15 единиц специальной пожарной техники и 63 человека личного состава. На место происшествия отправили пожарный поезд.

"Принимаются меры для недопущения распространения огня в жилой сектор", — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Напомним, на Житомирской трассе пожар на автозаправочной станции "БРСМ-Нафта" произошел из-за водителя, который забыл вытащить пистолет из горловины топливного бака авто и уехал.

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