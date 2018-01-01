В Житомире вместо бюста Марксу установят памятник Бандере: фото

По словам инициаторов проекта, новый монумент будет расположен в центре города.

В Житомире решили сменить Маркса на Бандеру УНИАН

В Житомире намерены установить памятник главе Организации украинских националистов Степану Бандере.

"В департаменте градостроительства Житомирского городского совета состоялся совет по поводу места установки памятника Степану Бандере", - сообщила в Facebook руководитель местной ВО "Свобода" Мария Бовсуновская.

Согласно решению местных чиновников, памятник Бандере установят на месте бывшего бюста Карла Маркса в сквере на перекрестке улиц Театральной и Большой Бердичевской. Известные скульпторы Олег Пинчук и Владимир Шолудько уже представили проект будущего памятника.

Фото: Facebook/Мария Бовсуновская

Фото: Facebook/Мария Бовсуновская

Открытие памятника будет приурочено к 110-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры в начале будущего года.

Напомним, ранее в селе Старый Угринов Ивано-Франковской области неизвестные бросили самодельное взрывное устройство на территории музея Степана Бандеры.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram