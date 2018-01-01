В Житомирской области депутаты облсовета объявили год Бандеры

Городскому совету Житомира рекомендуют установить памятник Степану Бандере в областном центре.

Житомирский облсовет огласил год Бандеры zt.gov.ua

В четверг, 26 июля, в Житомирской области депутаты областного совета одобрили решение объявить 2019 год в регионе годом Степана Бандеры

"В следующем году 1 января исполняется 110 лет со дня рождения украинского политического деятеля, идеолога украинского национального движения ХХ века, председателя провода ОУН", - сообщили в пресс-службе облсовета.

При этом большинство депутатов, проголосовавших за объявление года Бандеры, представляют Блока Петра Порошенко, свидетельствует фото результатов голосования, обнародованное в Facebook одним из местных депутатов Еленой Галагузой.

Фейсбук Е.Галагузы

Согласно решению, областной совет разработает план мероприятий по празднованию дня рождения Бандеры и предусмотрит средства на финансирование мероприятий при формировании бюджета на 2019 год.

Кроме того, в решении содержится рекомендация городскому совету Житомира при формировании городского бюджета на 2019 год предусмотреть средства для установки памятника Бандере в областном центре.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Житомире вместо бюста Марксу установят памятник Бандере.

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