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В жизни бомж, после смерти бомж: в Николаеве пять часов не могут убрать тело бездомного с улицы

Сегодня, 12:30

Медики "Скорой", которая прибыла на место происшествия, забирать тело категорически отказались.

мертвый бомж на улице николаева
Тело лежит на улице с семи утра - и вывозить его, похоже, никто не собирается Новости-N
В самом центре Николаева, на улице Адмиральской утром 5 июля в домах обнаружили труп мужчины.

Несмотря на то, что на место практически сразу прибыли медики и полицейские, заниматься вывозом трупа никто не стал, сообщают "Новости N".

Местны жители рассказали, что тело лежало посреди дороги с семи часов утра. Его никто не трогал - думали, что человек пьян, и просто спит, тем более, по внешнему виду погибший похож на бездомного. Медики "Скорой", которая прибыла на место происшествия, смогли только констатировать смерть, но забирать тело категорически отказались.

Отмечается, что по состоянию на 12.30 мертвый мужчина по-прежнему лежит посреди улицы.

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Теги:  
Украина, Николаев, труп, вывоз, курьез, треш
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