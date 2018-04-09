В жутком ДТП под Харьковом погибла семья с двумя детьми: фото, видео

В полиции сообщили, что пятеро пострадавших госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

В ДТП под Харьковом погибла семья Национальная полиция Украины

На автомобильной дороге Чугуев-Меловое в Харьковской области 9 апреля около 12:40 произошло дорожно-транспортное происшествие с большим количеством погибших и пострадавших.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции Харьковской области, трагедия случилась в результате того, что водитель Hyundai Tucson выехал на полосу встречного движения и на большой скорости столкнулся с автомобилем Daewoo Lanos.

Отмечается, что в результате ДТП в легковом автомобиле Daewoo Lanos погибла семья из города Купянск - 36-летний водитель, его 37-летняя жена и двое детей - 10-летняя девочка и мальчик 12 лет.

По информации правоохранителей, водитель автомобиля Hyundai Tucson и его четверо пассажиров, в том числе 11-летний мальчик, госпитализированы в медицинское учреждение.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая выясняет причины и обстоятельства трагедии.

Напомним, в аннексированном Россией Крыму на переезде произошла авария с участием электрички и микроавтобуса, в результате погибли пять человек. Маршрутное такси "Севастополь-Армянск" столкнулось с пригородным поездом "Керчь-Армянск".