В штабе АТО отчитались, как боевики нарушали "тишину": есть раненые воины

В четверг на Донбассе погиб один наш боец, сообщили в штабе спецоперации.

Вчера на Донбассе были ранены защитники Украины Reuters

зоне АТО на Донбассе за прошедшие сутки, 2 февраля, террористы четыре раза обстреляли оборонительные укрепления украинских воинов, ранены трое бойцов.

Боевики продолжили нарушать "режим тишины", в частности, используя запрещенные Минскими соглашениями 82-мм минометы, говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

На Донецком направлении в пригороде Авдеевки враг почти три часа с небольшим перерывом обстреливал позиции из 82-мм минометов, гранатометов разных видов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На юге Донецкой области противник открывал огонь из 82-мм минометов и гранатометов в районе населенных пунктов Лебединское и Павлополь. "… 1 февраля в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве, к сожалению, погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины", — добавили в ведомстве.

Напомним, 31 января в зоне АТО террористы пять раз обстреляли позиции украинских воинов, погиб один защитник нашей страны, а еще двое — получили боевые травмы. Узнать больше о вооруженных провокациях врага можно здесь.