В зоне АТО боевики не унимаются, десятки раз нарушили "пасхальное перемирие"

На Донбассе противник открывал огонь из разного оружия.

Вчера на Донбассе боевики десятки раз нарушили "пасхальное перемирие" warfare.com.ua

В среду, 4 апреля, в зоне АТО на Донбассе боевики продолжали срывать "пасхальное перемирие" — за сутки 39 раз обстреляли позиции украинских воинов.

В результате вражеского огня никто из наших защитников не пострадал, говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

На Донецком направлении террористы из 82-мм минометов, гранатометов, снайперского и стрелкового оружия обстреляли защитников шахты "Бутовка", из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия атаковали укрепления у Авдеевки, Лебединского и Каменки.

Также гранатометы противник применил в районе Водяного и Марьинки, вооружение БМП — возле Гнутово, крупнокалиберные пулеметы — неподалеку этого же населенного пукта и Опытного, снайперское и стрелковое оружие — по защитникам Широкино и Водяного.

Кроме того, боевики из стрелкового оружия вели огонь возле Павлополя, Гнутово и Невельского. На Луганском направлении из стрелкового оружия террористы атаковали укрепления в районе Станицы Луганской, а также станции "Донец".

Ранее сообщалось, что в столице Беларуси Минске представители Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе договорилась о полном прекращении огня на линии разграничения на время пасхальных праздников — с 30 марта.

Напомним, в декабре 2017 года президент Петр Порошенко сообщил, что на Донбассе с начала АТО (спецоперация стартовала в апреле 2014-го) погибли более 2 тыс. 750 защитников страны. Позже украинский лидер сказал, что с начала 2018-го на востоке государства погиб 21 ее воин, а еще 90 — получили ранения.