В зоне АТО боевики не унимаются, десятки раз нарушили "пасхальное перемирие"

На Донбассе противник открывал огонь из разного оружия.
В результате вражеского огня никто из наших защитников не пострадал, говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.
На Донецком направлении террористы из 82-мм минометов, гранатометов, снайперского и стрелкового оружия обстреляли защитников шахты "Бутовка", из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия атаковали укрепления у Авдеевки, Лебединского и Каменки.
Также гранатометы противник применил в районе Водяного и Марьинки, вооружение БМП — возле Гнутово, крупнокалиберные пулеметы — неподалеку этого же населенного пукта и Опытного, снайперское и стрелковое оружие — по защитникам Широкино и Водяного.
Кроме того, боевики из стрелкового оружия вели огонь возле Павлополя, Гнутово и Невельского. На Луганском направлении из стрелкового оружия террористы атаковали укрепления в районе Станицы Луганской, а также станции "Донец".
Ранее сообщалось, что в столице Беларуси Минске представители Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе договорилась о полном прекращении огня на линии разграничения на время пасхальных праздников — с 30 марта.
Напомним, в декабре 2017 года президент Петр Порошенко сообщил, что на Донбассе с начала АТО (спецоперация стартовала в апреле 2014-го) погибли более 2 тыс. 750 защитников страны. Позже украинский лидер сказал, что с начала 2018-го на востоке государства погиб 21 ее воин, а еще 90 — получили ранения.