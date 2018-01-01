В зоне АТО снайпер боевиков убил молодого волонтера — СМИ

Спикер штаба спецоперации сказал, что ему ничего не известно о гибели активиста.
Активисту было 19 лет, пишет InfoResist со ссылкой на источники из зоны спецоперации.
По данным издания, волонтер занимался аэроразведкой для одного из подразделений в зоне АТО.
Позже спикер штаба спецоперации Олег Сушинский сообщил, что ему ничего не известно о гибели активиста.
Напомним, 20 февраля на Донбассе боевики обстреляли медиков 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Вооруженных Сил Украины, погибла "военнослужащий и человек с большим сердцем — Сабина".