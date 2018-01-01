В зоне АТО снайпер боевиков убил молодого волонтера — СМИ

Спикер штаба спецоперации сказал, что ему ничего не известно о гибели активиста.

На Донбассе снайпер врага убил волонтера, который занимался аэроразведкой, узнали журналисты reddit.com

Во вторник вечером, 27 марта, в зоне АТО на Донбассе снайпер боевиков убил волонтера, который запускал беспилотник.

Активисту было 19 лет, пишет InfoResist со ссылкой на источники из зоны спецоперации.

По данным издания, волонтер занимался аэроразведкой для одного из подразделений в зоне АТО.

Позже спикер штаба спецоперации Олег Сушинский сообщил, что ему ничего не известно о гибели активиста.

Напомним, 20 февраля на Донбассе боевики обстреляли медиков 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Вооруженных Сил Украины, погибла "военнослужащий и человек с большим сердцем — Сабина".