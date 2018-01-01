В зоне АТО захвачен в плен боевик с российским гражданством, фото

У пленника изъяли паспорт гражданина РФ и временное удостоверение от "ДНР".
Задержанный оказался гражданином России, о чем свидетельствовали изъятые документы. Об этом говорится в сообщении военнослужащих на странице в Facebook.
У боевика незаконного вооруженного формирования также было конфисковано удостоверение личности, которое ему выдали в самопровозглашенной "ДНР".
Имя на документах для сохранения конфиденциальности было заштриховано, однако пользователи соцсетей смогли вычислить предполагаемое имя наемника.
Напомним, ранее в Луганской области был задержан боевик непризнанной "ЛНР", который участвовал в пытках над украинскими военнопленными.