В зоне АТО захвачен в плен боевик с российским гражданством, фото

У пленника изъяли паспорт гражданина РФ и временное удостоверение от "ДНР".

Бойцы ВСУ задержали наемника Фото: Facebook/57 отдельная мотопехотная бригада

Бойцы 57-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины в зоне проведения АТО захватили в плен российского наемника

Задержанный оказался гражданином России, о чем свидетельствовали изъятые документы. Об этом говорится в сообщении военнослужащих на странице в Facebook.

У боевика незаконного вооруженного формирования также было конфисковано удостоверение личности, которое ему выдали в самопровозглашенной "ДНР".

Имя на документах для сохранения конфиденциальности было заштриховано, однако пользователи соцсетей смогли вычислить предполагаемое имя наемника.

Фото: Twitter/Necro Mancer ‏

Напомним, ранее в Луганской области был задержан боевик непризнанной "ЛНР", который участвовал в пытках над украинскими военнопленными.