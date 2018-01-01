В зоне ООС нацгвардейцы изловили приспешников террористов

"Трофеями" бойцов Нацгвардии стали восемь человек.
Бандитов обнаружили в результате проводимых рейдов вблизи Мариуполя и поселка Благодатное Донецкой области, сообщает пресс-служба Нацгвардии. Проверив группу задержанных, военные убедились, что эти люди, пытавшиеся пересечь границу, имеются в базах Национальной полиции, как подозреваемые в сотрудничестве с незаконными вооруженными формированиями террористических группировок "ЛНР" и "ДНР".
Всех восьмерых задержали и препроводили в соответствующие руки. Пособникам врага предъявлено обвинение по статье 260 "Создание незаконных вооруженных формирований".
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Ранее в пригородном рейсовом автобусе Мариуполь-Мангуш сотрудники Нацгвардии задержали пророссийского боевика, который воевал на временно оккупированной территорий Донецкой области.
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