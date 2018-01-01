Вакарчук объяснил свое попадание в президентские рейтинги

Лидер рок-группы "Океан Эльзы" выступил перед студентами и журналистами в Киево-Могилянской Академии.

Святослав Вакарчук Скриншот видео с youtube.com

Известный украинский музыкант и лидер рок-группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук заявил о том, присутствие в предвыборных президентских рейтингах – вина исключительно политиков и политтехнологов, которые решили по неизвестной причине его туда включить.

Об этом Вакарчук заявил слушателям своей публичной лекции со студентами и журналистами в Киево-Могилянской Академии, сообщает "РБК-Украина".

"С вопросом, откуда так взялось, что Вакарчук в рейтингах − обратитесь к нашим политикам. Это они виноваты в том, что Святослав Вакарчук появляется в рейтингах. Это они за 26 лет привели к тому, что люди им не верят, и начинают смотреть на других людей", – сказал музыкант.

Вакарчук также перед всей аудиторией еще раз опроверг слухи о том, что имеет большие политические амбиции.

"Дело точно не в моих собственных амбициях. Их нет и не существует. И не я себя включал в эти рейтинги. Ни с одним политтехнологом, журналистом, олигархом, бизнесменом, мы не обсуждали даже гипотетически таких вещей. Но когда-то давно, еще до Майдана я себе сказал, а Майдан это подтвердил: я никогда не буду стоять в стороне от вещей, которые происходят в государстве. Наиболее эффективными способами, которыми могу менять свою страну, я буду это делать. И никто меня в этом не остановит", – резюмировал он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Вакарчук "наступает" на пятки Порошенко в президентском рейтинге.