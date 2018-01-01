Вакарчук предлагает увековечить память погибшего солиста оперы Василия Слипака

Именем Героя Украины исполнитель хочет назвать сквер.

Вакарчук просит подписать петицию УНИАН

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук просит соотечественников поддержать петицию о предоставлении земельному участку в Киеве статуса сквера имени всемирно известного оперного певца, Героя Украины Василия Слипака.

"Я подписал петицию предоставить земельному участку на углу Андреевского спуска и ул. Боричев Ток статус Арт-сквера им. Солиста Парижской оперы, Героя Украины Василия Слипака. Прошу поддержать ее и вас. Надеюсь, мы быстро соберем необходимые 1000 подписей", - написал Вакарчук в Twitter.

Фото: скрин Twitter/Святослав Вакарчук

Напомним, Василий Слипак - украинский оперный певец, солист Парижской национальной оперы, волонтёр, участвовал в вооружённом конфликте на востоке Украины в составе добровольческого украинского корпуса "Правый сектор". Посмертно награждён званием Герой Украины и орденом "Золотая Звезда".

Как ранее сообщалось, Слипак с позывным "Миф" погиб 29 июля 2016 года под Донецком от пули снайпера. До участия в АТО он на протяжении 20 лет жил и работал во Франции.

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