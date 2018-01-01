"Валяйтесь, кто может, в холодке": какой будет погода в Украине 17 июня

На западе и в центре страны продолжатся дожди с грозами.

Температура воздуха 17 июня будет колебаться от +22 до +31 градусов. УНИАН

Погода в Украине 17 июня обещает осадки на западе и в центре Украины. Местами прогнозируются сильные ливни с грозами.

"В воскресенье дожди с грозами вероятны в западной части, частично на севере и в центре, а также иногда в Одесской, Николаевской и в Крыму. На остальной территории – сухо", написала украинский синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

В Киеве в воскресенье также есть возможность дождя с грозой. Будет жарко, днем +28 + 30 градусов.

Диденко посоветовала: "Валяйтесь, кто может, в холодке".

В целом по Украине столбик термометра 17 июня будет колебаться от +22 до +31 градусов. Температура воздуха будет самой низкой на западе – от +22 до +25 градусов. На юге и востоке страны будет жарче всего – от +27 до +30 градусов. На севере – от +24 до +28 градусов.

Прогноз погоды на воскресенье, 17 июня, в городах Украины:

Согласно народным приметам, 17 июня — в день Митрофана — если ветер дует с севера, то ожидается плохая погода.

Напомним, синоптики дали прогноз погоды на июнь-2018 в Украине. В первый месяц лета температура воздуха по сравнению с маем вырастет на 3-4 градуса.

Также британские и украинские синоптики рассказали, какой будет погода летом-2018. Британцы заверили, что нынешний год будет не самым теплым за 138-летнюю историю наблюдений.

Как сообщалось, этнолог, исследователь народной метеорологии Александр Васянович говорил, что лето в 2018-м, скорее всего, будет холодным. Эксперт подчеркнул, что, в целом, судя по народным приметам, этот год ожидается не очень теплым.

А народный синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз погоды в Украине на ближайшие три года. Украинцев ждут затяжные зимы и холодные весны, а урожайность будет низкой.

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