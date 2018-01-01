"Вам мало крови, хотите еще?": Ницой выложила фото "красавы-кумира" Усика в футболке "ДНР"

Нашли и те, кто разделяет позицию писательницы, сравнивая Усика с Савченко и намекая, что тот "засланный казачок".

Скандально известная украинская писательница Лариса Ницой, только вчера вечером обозвавшая украинского боксера и абсолютного чемпиона в первом тяжелом весе Александра Усика "трусом", сегодня с утра выложила новый "изобличающий" пост против спортсмена.

На этот раз Ницой опубликовала у себя фото, на котором Усик якобы одет в футболку "Движения сорок сороков", которое поддерживает непризнанные "республики" "Л/ДНР". При этом в комментариях люди тут же усомнились в достоверности выложенных снимков, предположив, что те сделаны с помощью фотошопа.

"Мне вчера на телевидении журналисты показывали фото чемпиона в зоне АТО и расспрашивали, что я об этом думаю. У меня есть для журналистов встречное фото и хочу их спросить, что они думают о "Движении сорок сороков" в москве (орфография автора сохранена – ред.)? То движение поддерживает ДНР. Имеет свои фирменные красные кофточки. Отличилось своей поддержкой лже-республик на наших оккупированных территориях и точно в такой же кофточке того Движения красуется красава-кумир-чемпион. Что за фейк такой гуляет по интернету о чемпионе в футболочке поддержки ДНР?" – написала Ницой.

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"Усик – украинец, которого знает весь мир, а шо такое ницой?" – поинтересовался в ответ пользователь Андрон Парафинов (орфография автора сохранена – ред.).

"Это провокация и ложь хорош гнать на Усика", – возмутилась Таня Насекина. На что получила ответ Ницой: "Я не гоню, я спрашиваю". Таня Насекина не успокоилась: "Я не сказала что это фейк я сказала что провокатор вы хотите продолжение войны на уровне спорта или вам мало крови вы хотите еще?????" (орфография автора сохранена – ред.).

"Вы что нашли себе наибольшего врага? Уже несколько дней тема Усика не сходит с вашей страницы. Есть более полезные дела в жизни, чем непрерывно кого-то критиковать. (Не забудьте исключить возможность комментировать мне ваши сообщения)", – написал Юрий Литвин.

Впрочем, нашли и те, кто разделяет позицию писательницы, сравнивая Усика с Савченко и намекая, что тот "засланный казачок".

Напомним, Усик установил рекорд Украины, став чемпионом мира по версиям WBA и IBF. Он стал первым боксером в истории Украины, который объединил все 4 чемпионских пояса.

По словам Усика, эту победу он посвятил "своим отцам". Спортсмен назвал людей, без которых эта победа была бы невозможна.

Как сообщалось, Александр Усик победил россиянина Мурата Гассиева в финальном поединке Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). Он получит кубок Мохаммеда Али, став абсолютным чемпионов мира в первом тяжелом весе.

Финал турнира прошел в ночь на 22 июля в спорткомплексе "Олимпийский". Усик одержал победу по единогласному решению трех судей (120:108, 119:109, 119:109). Украинский боксер защитил пояс по версии Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской организации (WBO), а также завоевал титулы Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF), которые раньше принадлежали Гассиеву.

Президент Украины Петр Порошенко также прокомментировал победу Александра Усика. "Украинский гимн, который раздался сегодня в Москве на весь мир, - это символ нашей борьбы, приближение нашей победы", - написал Порошенко в Twitter.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что предложит Порошенко присвоить боксеру Александру Усику звание Героя Украины. "Историческая победа нашего Александра Усика! В который раз он доказывает - сильнее украинцев в мире никого нет! Предложу президенту присвоить Александру звание Героя Украины!" - написал Гройсман.

Как сообщалось, Виталий Кличко объявил о возвращении на ринг. Мэр Киева на своей территории проведет бой с Льюисом.

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