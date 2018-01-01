"Вас бить х**м по е**лу надо", В Киеве боец АТО угрожал полицейскому резиновым пенисом

Порой формы протеста и противодействия предстаителям власти в Украине приобретают неимоверно странные формы.

Тот самый мужчина со своим "оружием" Скриншот из видео

В пятницу, 23 марта, возле офиса партии "Нацкорпус" и базы полка "Азов", на проспекте Победы, в столице Украины, ветеран-боец АТО угрожал полицейскому резиновым пенисо (фаллоимитатором).

Соответствующую видеозапись опубликовал на своей странице в Facebook Cвятослав Литвинов.

В ролике как человек в кепке цвета хаки достает из автомобиля фаллоимитатор розового цвета, размахивает им перед лицом патрульного полицейского. При этом мужчина оскорбляет стража порядка и его коллег, обильно используя матерные ругательства. Из потока брани, которая лилас из его уст, особо выделяется фраза "Вас бить х..м по е..лу надо" и прочите угрозы сексуального характера.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Запорожье подполковник полиции сбил насмерть пешехода.

Внимание, видео содержит высокую концентрацию матерных ругательств.