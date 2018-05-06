Вблизи Севастополя обнаружили затонувшую российскую подлодку

Субмарина пролежала на дне моря более ста лет.

В Крыму достали с дна моря старинную субмарину Фото: zorich.ru

В Крыму у берегов Севастополя морская экспедиция обнаружила кормы крупной подводной лодки "Камбала", погибшей в 1909 году.

"Совместная экспедиция локализовала место гибели русской субмарины "Камбала". Курсанты Нахимовского училища это место вычислили. А мы с помощью бокового гидролокатора сегодня это место установили, так как оно было за долгие годы утеряно. Корма лодки находятся на глубине 62 метров с возвышением над грунтом три метра, место – на траверсе бухты Круглая", - цитирует РИА Новости старшего научного сотрудника Института востоковедения Виктора Лебединского.

По словам ученого, "Камбала" была одной трех крупных подлодок, построенных для России в Германии и стала объектом первой масштабной катастрофы в истории российского подводного флота.

Отмечается, что габариты субмарины составляли сорок метров в длину и три – в ширину. Подлодка затонула 29 мая 1909 года во время учений Черноморского флота, она столкнулась с российским кораблем "Ростислав". В результате катастрофы лодка была разрезана на две части и затонула на глубине более 60 метров, на ее борту погибли три офицера и 17 матросов. Впоследствии носовая часть субмарины была поднята со дна моря, а 12 подводников похоронены на военном кладбище в Севастополе.

Напомним, в центре Севастополя рядом с остановкой "Площадь Нахимова" был обнаружен беспилотник-самолет, по всей длине которого повторяется надпись на украинском языке: "Ми близько".

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