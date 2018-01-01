Вечеринка со свастикой. В Киеве на концерт собрались люди с нацистскими тату: фото и видео

В один из ночных клубов пришли посетители с нацистскими татуировками.

В Киеве полицейские открыли уголовное производство после инцидента с использованием нацистской символики посетителями ночного клуба во время концерта.

"Во время мониторинга информационных страниц работники полиции обнаружили материал, в котором корреспондент рассказывал о нарушении законодательства: на концерт в один из ночных клубов пришли посетители с нацистскими татуировками и флагами со свастикой", — говорится в сообщении пресс-службы столичной полиции.

Следователи открыли уголовное производство по ст. 436-1 УК Украины (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов). Статья предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на тот же срок с возможной конфискацией имущества.

Для выяснения всех обстоятельств и привлечения виновных к ответственности проводятся следственные действия.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе произошел скандал с изображением свастики на стадионе.

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