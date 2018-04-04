Вера Савченко рассказал об опасной находке в ее авто

Сестра нардепа утверждает, что за ней следят.
При соответствующей скорости взрывчатое вещество сдетонировало бы, рассказала она в эфире телеканала Zik.
По словам собеседницы канала, за ней следят.
"Я отдала свой автомобиль на специальный технический осмотр. Специалисты нашли в нем закладку на взрывчатку. При соответствующей скорости сработало бы", — отметила сестра нардепа.
Также она сказала, что не удивится, "если сейчас будут арестовывать всех, кто не согласен с действующей власть".
Напомним, Надежду Савченко подозревают в совершении ряда преступлений, в частности, в подготовке к насильственному свержению конституционного строя и смены власти, 23 марта в Киеве суд постановил взять ее по стражу до 20 мая 2018 года без права внесения залога, в тот же день она объявила голодовку. Позже — 29 марта — Апелляционный суд столицы решил оставить политика за решеткой.
Через несколько дней Вера Савченко публиковала на своей странице в Facebook открытое письмо, адресованное президенту США Дональду Трампу, в котором она попросила "хозяина Белого дома" обратить внимание на ситуацию, сложившуюся с заключением под стражу ее сестры.