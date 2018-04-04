Вера Савченко рассказал об опасной находке в ее авто

Сестра нардепа утверждает, что за ней следят.

Вера Савченко заявила, что в ее авто нашли закладку на взрывчатку УНИАН

Сестра арестованного народного депутата Надежды Савченко — Вера — заявила, что в ее автомобиле специалисты нашли закладку на взрывчатку.

При соответствующей скорости взрывчатое вещество сдетонировало бы, рассказала она в эфире телеканала Zik.

По словам собеседницы канала, за ней следят.

"Я отдала свой автомобиль на специальный технический осмотр. Специалисты нашли в нем закладку на взрывчатку. При соответствующей скорости сработало бы", — отметила сестра нардепа.

Также она сказала, что не удивится, "если сейчас будут арестовывать всех, кто не согласен с действующей власть".

Напомним, Надежду Савченко подозревают в совершении ряда преступлений, в частности, в подготовке к насильственному свержению конституционного строя и смены власти, 23 марта в Киеве суд постановил взять ее по стражу до 20 мая 2018 года без права внесения залога, в тот же день она объявила голодовку. Позже — 29 марта — Апелляционный суд столицы решил оставить политика за решеткой.

Через несколько дней Вера Савченко публиковала на своей странице в Facebook открытое письмо, адресованное президенту США Дональду Трампу, в котором она попросила "хозяина Белого дома" обратить внимание на ситуацию, сложившуюся с заключением под стражу ее сестры.