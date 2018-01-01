Вербное воскресенье-2018: все, что нужно знать – от запретов до поздравлений

"Главред" собрал ответы на главные вопросы этого дня.

Вербное воскресенье отмечается в 2018 году 1 апреля

В шестое воскресенье Великого поста православные вспоминают Вход Господень в Иерусалим . Праздник в честь этого великого события именуется в народе Вербное воскресенье.

Вербное воскресенье-2018: какого числа отмечается

Дата праздника каждый год меняется. В 2018 году он выпадал на 1 апреля.

Вербное воскресенье: история праздника

Когда Иисус прибыла в Иерусалим, то люди, до которых как раз дошла весть о воскресении Лазаря, встречал его как царя – устилая дорогу одеждой и пальмовыми ветвями.

Таким образом народ признал Иисуса своим царем, а Господь принял поклонение, но лишь то, которое осуществлялось искренне и добровольно.

На Западе более распространено название Пальмовое воскресенье, однако у нас (из-за более холодного климата и отсутствия по этой причине пальм) прижилось Вербное воскресенье.

Вербное воскресенье: что можно есть

Пища в этот день должна быть скромной, без запрещенных во время Великого поста продуктов. Однако разрешается рыба и растительное масло. Также можно выпить немного красного вина. Подробнее читайте в нашем материале Вербное воскресенье-2018: что нельзя делать и приметы на привлечение богатства.

Вербное воскресенье: что нельзя делать

Согласно народным поверьям, на Вербное воскресенье нельзя:

работать – как и в любой другой важный религиозный праздник не приветствуется физический труд. Селянам в этот день даже не рекомендуется выгонять скот на пастбище;

расчесывать волосы – эту процедуру лучше свести к минимуму, иначе, мол, можно навлечь на себя неприятности;

активно развлекаться, злоупотреблять алкоголем и увеселительными мероприятиями.

Когда рвут вербу и сколько веточек вербы должно быть в букете

Главной традицией праздника является освящение вербы, с которой связано немало примет и обычаев – от битья освященными ветками для укрепления здоровья до поедания вербовых почек (тоже для здоровья, а также для прибавления красоты).

Рвать вербу нужно накануне праздника – в Лазареву субботу – и с этими ветками идти на освещение святой водой, которое начинается ночью. Но еще один обряд освящения проводят и утром воскресенья. Например, в Киево-Печерской лавре в воскресенье, 1 апреля, на 09:00 намечено начало праздничной утренней литургии, а после службы освящение вербы– в 11:30.

Подробнее читайте в нашем материале Сколько веточек вербы должно быть в букете: приметы и суеверия на Вербное воскресенье-2018.

Поздравления с Вербным воскресеньем: на словах и в анимированных открытках

"Главред" также собрал идеи поздравлений с Вербным воскресеньем на словах и в картинках.

Подробнее в нашем материале Поздравления с Вербным воскресеньем: православные, прикольные и красивые.