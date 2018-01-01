Верховная Рада большинством голосов приняла закон о платных автодорогах

Согласно документу, частные компании могут строить в Украине автобаны и брать плату за их использование.

Автомобильные дороги будут относить к разряду платных лишь при условии усовершенствования Фото: pixabay.com/WikimediaImages

Верховная Рада Украины ратифицировала законопроект №6766, который разрешает передавать на условиях договора с государством дороги общего пользования для строительства и эксплуатации.

За основу и в целом документ поддержали 233 народных депутата. Он опубликован на официальном веб-портале украинского парламента.

Согласно закону, решение о проведении конкурса на заключение договора с государством принимает правительство Украины, в котором уточняются технические параметры автомобильной дороги, базовые финансовые показатели предоставления автомобильной дороги в концессию, предельный срок, на который предоставляется концессия, предельный размер компенсаций концессионеру, маршрут альтернативного бесплатного проезда.

Максимальный размер цены за разовый проезд по платным автомобильным дорогам определяет Кабинет министров. При расчете стоимости учитывается уровень инфляции. Каждая платная дорога будет иметь бесплатную альтернативу.

"Строительство концессионных дорог позволит обеспечить баланс интересов между государством и частным сектором, причем Украина получит качественные автомагистрали, а инвесторы - возможность реализации дополнительных инвестиционных проектов", - считают авторы документа.

В Министерстве инфраструктуры в комментарии Громадському ТБ подчеркнули, что уже существующие дороги платными не станут.

"Еще раз подчеркну: имеющиеся автодороги не будут передаваться в концессию. Концессионной может быть исключительно новая дорога, которая пролегает параллельно действующей, чтобы пользователи имели право выбирать: ехать по платной дороге или бесплатной", — отметил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Напомним, ранее глава "Укравтодора" Славомир Новак заявил, что благодаря децентрализации его ведомство осуществляет контроль за 50 тысяч километров автодорог в Украине. Однако отремонтировать их удастся через десять лет.