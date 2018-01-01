Верховная Рада не проголосовала за запрет показа ЧМ-2018 в Украине

Депутаты отказались выступить против трансляции матчей из России.

Чемпионат мира по футболу покажут в Украине Фото: Football24.ua

Верховная Рада не внесла в повестку дня постановление о запрете трансляции Чемпионата мира по футболу , который состоится в России.

Как сообщает Football24.ua, только 142 народных депутата из 226 необходимых поддержали инициативу о запрете трансляции.

Отмечается, что возможности проголосовать повторно у нардепов уже не будет, поскольку следующая пленарная неделя совпадет с началом чемпионата.

Постановление предусматривало признание трансляции в Украине чемпионата мира 2018 и мероприятий, связанных с ним, такой, что "нарушает законные права и интересы граждан Украины в результате вооруженной агрессии и временной оккупации Российской Федерацией части территории Украины".

Напомним, Чемпионат мира по футболу в 2018 году пройдет с 14 июня по 15 июля в России.

Как ранее сообщалось, предстоящий Чемпионат мира 2018 года по футболу в Украине будет транслировать телеканал "Интер".

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