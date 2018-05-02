"Вернулось на круги своя". Главарь "ЛНР" рассказал о возвращении конфликта на Донбассе в "горячую стадию"

Руководитель луганских боевиков Леонид Пасечник дал подробный комментарий по этому поводу росСМИ.

Леонид Пасечник, главарь "ЛНР" "Комсомольская правда" обвинило украинские власти в "очередном разжигании" конфликта на Донбассе в канун 9 мая.

"Новая волна военной активности на Донбассе со стороны действующей на Украине власти снова переводит конфликт в горячую стадию", — цитирует агентство РИА "Новости" "главу ЛНР" Леонида Пасечника.

По его словам, украинские спецслужбы и ВСУ якобы активизировали деятельность, направленную на эскалацию конфликта.

"Подтверждением этого являются — только за последнее время — и артобстрел парадного расчета, готовившегося к празднованию 9 мая, и минометные обстрелы строящегося энергомоста, и бомбардировка беспилотным аппаратом блокпоста "МВД ЛНР", — подытожил Пасечник.

Напомним, ранее сообщалось о том, что эксперт рассказал о том, как новое руководство "ЛНР" кинуло Александр Захарченко.

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