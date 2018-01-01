Версия Минобороны о причинах пожара на военном арсенале в Балаклее смехотворна – аналитик

По мнению аналитика, снаряды не могут сдетонировать из-за горящей травы, а Министерству обороны стоит поискать другое объяснение произошедшему.

Дым над Балаклеей twitter.com/slobozhanyn

Официальная версия инцидента с взрывами боеприпасов на военном арсенале в городе Балаклея, озвученная представителями Министерства обороны Украины, не выдерживает никакой критики.

Такое сообщение в пятницу, 4 мая, написал политический аналитик Александр Кочетков на своей странице в соцсети Facebook.

Он усомнился в заявлении МО по поводу того, что подрывы снарядов начались из-за возгорания травы в месте утилизации боеприпасов.

"Чтобы снаряд взорвался от нагревания, его минимум полчаса надо продержать в хорошем костре — проверено практикой. Это если он отдельно на земле валяется. А если в снарядных ящиках, то еще дольше — пока ящик прогорит. А вот трава сгорает за минуты", - написал Кочетков.

Также он добавил, что судя по официальной версии, уничтожение боеприпасов проводилось с нарушениями.

"Вообще-то, найденные боеприпасы полагается подрывать в специальном обвалованном месте. Но то такое", - написал аналитик.

В целом, считает Кочетков, объяснения Минобороны по поводу взрывов надуманны, и не выдерживают проверки фактами.

"Так что не прокатывает эта пожарная версия, отмазыватели в погонах. [...] Уж лучше бы вы заявили, что взрывы в Балаклее — это праздничный фейерверк в честь переименования АТО в ООС. И то правдоподобнее было бы", - подытожил он.

facebook.com / Александр Кочетков

Напомним, около 14:00 3 мая на территории склада боеприпасов в Балаклее Харьковской области во время планового разминирования территории произошел пожар. В Министерстве обороны Украины сообщили, что причиной пожара стало возгорание сухой травы на бывшей технической территории 65-го арсенала, где продолжались работы по очистке и разминированию остатков снарядов.

В операции по ликвидации пожара задействовали пожарные танки и инженерную машину разграждения, в небо подняли пожарную авиацию. По данным полиции, во время пожара и детонации боеприпасов никто не пострадал.

На данный момент пожар на территории военного арсенала локализован, однако остается еще два тлеющих очага возгорания. Взрывов не наблюдается.

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