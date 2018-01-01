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Ветеран "Азова" Толмачев пояснил, почему не пожал Порошенко руку

Сегодня, 01:22

Экс-бойца АТО возмутили голословные заявления президента.

 

Толмачев
Олег Толмачев проигнорировал президента по ряду причин Скриншот
Ветеран батальона "Азов" Олег Толмачев рассказал, что отказался пожать президенту Петру Порошенко руку, поскольку он говорил о своих инициативах, которые должен был реализовать еще в начале военного конфликта на Донбассе.

"Возмутило то, что Порошенко хвастался тем, что инициирует создание отдельного министерства помощи ветеранам и участникам боевых действий. Хотя война уже длится 4 года, и президент должен был это сделать гораздо раньше. Также не понравилось то, что он рассказал о своем визите в Германию, который был неуместен", – цитируют Толмачева на Facebook-странице организации "Национальный корпус – Черкасской области".

Напомним, Толмачев дважды отказался пожать руку президенту Украины Петру Порошенко на вручении наград победителям "Игр непокоренных-2018". Глава государства вынужден был похлопать его по плечу.

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Теги:  
Петр Порошенко, Олег Толмачев, Азов, Национальный корпус
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