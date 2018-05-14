Ветеран полка "Азов" отказался пожать руку президенту Порошенко. Видео

Мужчина демонстративно откзался от рукопожатия и дважды прошел мимо президента.

Ветеран "Азова" отказался от рукопожатия Порошенко. Фото: кадр из видео

Соответствующее видео было размещено в Instagram партии "Национальный корпус". На видео видно, как мужчина пожимает руку другим участникам церемонии, но дважды проигнорировал протянутую руку Порошенко. Президент Украины попытался еще раз протянуть руку, однако Толмачев не отреагировал. Он также не отреагировал и после того, как Порошенко дружески хлопнул Толмачева по плечу. Читайте также Политик: В вопросе "голубых касок" на Донбассе Порошенко занял абсурдную позицию

Публикация от НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС (@nationalcorps)14 Май 2018 в 4:18 PDT

Ветеран полка "Азов", участник боевых действий на Донбассе Олег Толмачев дважды отказался пожать руку президенту Украины Петру Порошенко на вручении наград победителям Invictus Games.

Известный волонтер Юрий Касьянов назвал решение атошника "поступком".

Черкасчанин Толмачев присоединился к "Азову" 24 июня 2014 года, и с того времени принял участие в таких военных операциях в Марьинке и Иловайске. Олег был ранен под Мариуполем (огнестрельная травма большеберцовой кости).

Invictus Games - международные мультидисциплинарные соревнования бывших и действующих военных, ставших инвалидами, проводимые в разных странах с 2014 года по инициативе британского принца Гарри. Украинские военные впервые приняли участие в "Играх непокоренных" в 2017 году.

Читайте наши новости в Facebook