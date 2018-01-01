Ветеран разведки объяснил, почему в "ДНР" задержали "министра энергетики"

В псевдореспублике "элиты" борются за места, где можно больше награбить, подчеркнул Богдан.

Задержание Эдуарда Голенко связано с денежными потоками, отметил эксперт Cкриншот видео с youtube.com

Ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан считает, что в самопровозглашенной "ДНР" задержание главы "министерства угля и энергетики" псевдореспублики Эдуарда Голенко связано с перераспределением денежных потоков.

Между "ДНРовской элитой" идет борьба за места, где можно больше награбить, к этому причастны и спецслужбы России, с которыми боевики делятся награбленным, рассказал эксперт в комментарии "Обозревателю".

"Главари этих террористических организаций ("ДНР", "ЛНР") понимают, что они там ненадолго, что время их пребывания там ограничено. Поэтому они понимают, что надо будет бежать в РФ", — отметил он.

По словам собеседника, "с пустыми карманами туда бежать невозможно, и они всячески пытаются заработать средства эксплуатируя жителей временно оккупированных территорий Донбасса".

"Поэтому между этими различными группами влияния и их марионетками постоянно происходит латентная борьба, которая иногда выливается в открытые вооруженные противостояния. И их целью является, как можно больше награбить, как можно больше захватить и, по возможности, как можно дольше времени провести на занимаемых должностях", — объяснил генерал.

Ранее сообщалось, что в "ДНР" боевики задержали Эдуарда Голенко и еще 21 сотрудника "министерства угля и энергетики" квазигосударства по подозрению в хищении денежных средств в особо крупном размере.