Вейпинг в Великобритании – работа по-умному

В Великобритании лояльно относятся к вейпингу и считают его намного безопаснее табакокурения.

Никто никогда не мог бы и предложить, что такой необычный гаджет, как электронная сигарета, вызовет такой ажиотаж. Сегодня США именует вейп никак иначе как "национальная проблема", а Великобритания расценивает как настоящую панацею.

Америка обеспокоена, что вейпинг популярен среди молодежи

Рынок вейп устройств ежемесячно пополняется новыми моделями, которые дополняются рядом полезных и необычных функций, что свойственно разве что темпам развития мобильных и смарт-гаджетов. Почему вокруг вейпинга столько дискуссий и такой повышенный интерес? Что такое электронная сигарета сегодня – очередная новинка, которая потеряет популярность через год-два или настоящий сильный конкурент табакокурению?

Генеральный хирург США д-р Вивек Мерти опубликовал отчет, в котором говорится, что использование электронной сигареты среди молодежи стало настоящей национальной проблемой общественного здравоохранения для Штатов.

Доклад был опубликован с целью предупредить общественность США о растущей популярности электронных сигарет среди молодежи и о возможном вреде, который может нанести никотин организму человека.

Доктор рассказывает о рисках никотина, о необходимости запретить использовать вейпы в помещении и о приравнивании электронной сигареты к обычной. Однако, в своих исследованиях доктор апеллирует к тому, что вейп - наиболее часто используемая форма табака среди молодежи, в то время как эксперты общественного здравоохранения в Великобритании не согласны с такими доводами, поскольку в никотине е-жидкости табака вовсе нет. Вполне логично. Электронные сигареты содержат жидкий никотин, растворенный в пропиленгликоле или глицерине. Также не одним исследованием было доказано, что уровень канцерогенов в е-жидкости в несколько раз ниже, чем от обычной сигареты. Кроме того, он не содержит потенциально опасных соединений, которые могут вызвать рак.

В Великобритании лояльно относятся к вейпингу и считают его намного безопаснее табакокурения. Здесь вейпинг – снижение вредного влияния на здоровье человека и даже прописывается докторами.

Политика снижения вредного влияния – что это?

Это один из видов политики общественного здравоохранения с целью снизить уровень возможных негативных последствий на здоровье человека. Например, ремни и подушка безопасности в автомобиле не могут полностью уберечь от травм, но они снижают риск травматизма во время ДТП. Великобритания всегда была лидером по проведению подобного рода политики: в 1926 году проводилась борьба с наркоманией, в 1980-е годы – с ВИЧ-инфекцией.

Идея уменьшить вред от табака существует уже много лет. В 1976 году профессор Майкл Рассел писал, что люди курят сигареты с никотином, но умирают от смолы. Если это было известно так давно, тогда почему спустя более 40 лет все еще борются с табакокурением и не знают, что делать, чтобы избежать воздействия вредных химических веществ?

По такому же принципу в Великобритании существует и вейпинг: хотя парение может быть потенциально опасным, но оно безопаснее обычной сигареты и не вызывает рак, не провоцирует ухудшение работы сердца и легких.

Противоречия и причины спора

Общество давно борется с табакокурением и такие методы как никотиновые пластыри, жевачки не новы. Но, похоже, мало кто в действительности интересуется этим и покупает очередной пластырь, вследствие чего эффективность методов ставится обществом под сомнение. Электронные сигареты, конечно, с трудом, но все же можно "поставить" в один ряд. Это ведь тот же самый способ, не правда ли? Тогда почему пластырь из аптеки никого не интересует и никто даже не задумывался как "окружить его нормами закона", в то время как вейп уже во многих странах приравнивается к обычной сигарете и становится поводом внести новые поправки в законопроект.

Последние научные исследования все еще ставят под сомнение безопасность электронных сигарет и поднимают вопрос о том, что они остаются очень привлекательными для молодежи. Виной всему многочисленные вкусы и ароматизаторы жидкостей, которые могут напоминать по вкусу конфеты, пирожные, шоколад, экзотические фрукты и даже кока-колу. С другой же стороны именно такой большой ассортимент и возможность "попарить что-то новое" привлекает новых пользователей и дает возможность хотя бы попытаться бросить курить.