Виталий Козловский: На своих "обнаженных прелестях" я спекулирую, завоевываю аудиторию не только музыкой, но и "визуальными спецэффектами"

"Нам сложно вспомнить тех участников "Евровидения", кто просто хорошо спел красивую песню. Но мы не забудем никогда, кто такие "монстры", кто такая "бородатая женщина" и "девушка со звездой на голове". И у нас есть все шансы запомнить мальчика с белым глазиком", — отметил певец.

Виталий Козловский Главред

На сайте " Главред " состоялся чат певцом, заслуженным артистом Украины. Общаясь с читателями, он рассказал, как планирует отметить свое 15-летие на сцене, собирается ли пробовать свои силы в Национальном отборе "Евровидения", почему считает, что выступление украинского исполнителя на "Евровидении" в Лиссабоне в этом году имеет все шансы быть запоминающимся, общается ли с теми коллегами по сцене, которые продолжают гастролировать в России, а потому поддаются жесткой критике в Украине, а также почему считает идею об отмене празднования 8 марта "полным бредом". Не избегал Виталий вопросов и о личной жизни. Он рассказал, свободно ли сейчас его сердце, продолжает ли он общаться со своей бывшей невестой Раминой, почему предпочитает не ограничивать себя "техническими и визуальными параметрами будущей возлюбленной", а а также признался, что верит в то, что в недалеком будущем станет отцом.

Представляем стенограмму чата с Виталием Козловским.

"Политикой должны заниматься люди со стратегическим мышлением, математическим складом ума и обостренным чувством справедливости..."

Inessa: Как вы считаете, должен ли артист прямо заявлять о своей гражданской позиции, или он должен быть вне политики?

Виталий Козловский: Артист — нет, не должен. Но, если он готов выслушивать противоположную сторону, которая не будет толерантно и с уважением высказывать свою позицию, то — милости прошу. Зачем с кем-то спорить, кому-то что-то навязывать или доказывать? У каждого своя правда. Каждый меряет по себе. Я желаю всем мудрости и умения анализировать любую жизненную ситуацию, не только политическую.

Inessa: Могут ли артисты каким-то образом способствовать прекращению войны? Если да, что в их силах сделать?

Виталий Козловский: Артисты могут в своих песнях петь о надежде, вере, силе... Все это касается людей, и нужно поднимать их дух. Все в жизни крутится вокруг любви. Возможно, буду говорить, как романтик: как бы это ни казалось банально, но любовь — это основа моей жизни. Именно любовь меня вдохновляет больше всего. Без этого чувства все жизни — второсортное, пресное… Но все это можно понять только тогда, когда любишь, а особенно — когда твои чувства взаимны.

serg87: Зараз все гучніше звучать заяви про те, що Донбас треба відрізати, а про Крим — забути, бо ніколи вони не будуть українськими. Може, й справді це — вихід, щоб нарешті в нашій країні запанував мир? Як гадаєте?

Виталий Козловский: Може. Гадаю. Не знаю.

Я не відповідатиму на жодні політичні питання, адже потім їх можуть розібрати на цитати і трактувати кому як заманеться. Якби я був політиком, то я б міг давати глибокі розгорнуті відповіді на політичні питання. Сьогодні ж я готовий говорити лише про те, за що я відповідальний — музика, особисте життя тощо.

Виталий Козловский Главред

Rikoshet: Как относитесь к возможному "походу" в президенты Святослава Вакарчука или Владимира Зеленского? Вы бы проголосовали за кого-то из них?

Виталий Козловский: Нет. Они — не политики. Люди творчества очень эмоциональны. И пусть эти люди лучше радуют всех своим творчеством, вкладывая в него свои чувства, эмоции и так далее. А политикой должны заниматься люди со стратегическим мышлением, математическим складом ума и обостренным чувством справедливости.

Iryna_Kot: Ви не хочете йти в політику? Он Вакарчук і Зеленський зібрались... Я би за вас проголосувала!

Виталий Козловский: Дуже дякую. Але поки що — напевно, ні.

Lidia: А вы согласны с тем, что Цой и Высоцкий — это "щупальца русского мира"?

Виталий Козловский: Гораздо бо́льшую вражду разжигают такие крайности в суждениях, как эта.

Каждый волен выбирать то, что ему близко по духу, что ему нравится. Создавая рамки, мы сами себя ограничиваем. Почему бы это не воспринимать творчество этих людей, как элемент истории и культуры?

Ivanna55: Согласны ли Вы, что 8 марта нужно отменить и не праздновать? Будете кого-то поздравлять в этом году 8 марта?

Виталий Козловский: По-моему, отмена 8 марта — это полный бред. Что бы ни писали в Конституции, как бы ни отменяли или ни принимали этот праздник, я все равно буду поздравлять своих самых дорогих женщин с их днем. Ведь это — добрая традиция родом из детства, когда маме дарились ворованные с огородов первоцветы, рисованные открытки с большой цифрой "восемь". Этот день у меня всегда будет праздником. Иначе давайте тогда и Новый год отменим, и свои дни рождения...

Виталий Козловский Главред

"Я вовсе не думаю о въезде или выезде любых иностранных артистов. И мне не хочется об этом ни думать, ни говорить. Мне все равно. Я делаю свое дело и смотрю в свой "огород"…"

Inga: Віталію, скажіть відверто, наскільки українським виконавцям, і вам зокрема, не вистачає російського ринку і можливості виступати в Росії? І як за останні чотири роки змінилися ваші прибутки? На чому доводиться заощаджувати, а на яких речах ви не будете економити за жодних обставин?

Виталий Козловский: Я ніколи не їздив до Росії за прибутками і з концертами... Якось так історично склалося. Я співаю, живу, працюю лише в своїй країні. Мене годує і цікавить тільки моя країна. Хоча у мене багато російськомовного репертуару. В будь-якому випадку, це — український продукт, бо я є українець.

Sidor: На ваш взгляд, как нужно (если нужно) наказывать украинских артистов, которые гастролируют в России или Крыму? Лишать гражданства, штрафовать, особым образом представлять в эфирах?

Виталий Козловский: Я — не судья, чтобы придумывать санкции. Мой зритель и слушатель — в Украине. Я думаю о том, как удивлять этих людей, а не о том, как наказывать артистов.

Sidor: Как вы относитесь к запретам на въезд в Украину для российских артистов? Кто и в чем выигрывает от такого решения? Вам как украинскому стало легче работать? И, как думаете, выигрывает ли слушатель, зритель от этого?

Виталий Козловский: Я сейчас думаю о новом видеоклипе, о том, как я встречу свое 33-летие, как проведу встречу с фан-клубом, как мы поедем к малышам в детский дом, думаю о технических составляющих концерта, который будет приурочен к 15-летию моего творчества. Но я вовсе не думаю о въезде или выезде любых иностранных артистов. И мне не хочется об этом ни думать, ни говорить. Мне все равно. Я делаю свое дело и смотрю в свой "огород".

Vasilisa: Насколько для вас важно общественное мнение о том или ином публичном человеке? Например, общаетесь ли вы с теми коллегами по сцене, которые сейчас, можно сказать, "в опале", например, из-за выступлений в России или из-за выступлений в поддержку прошлой власти, или еще по каким-то причинам?

Виталий Козловский: Те, кто выступают в России, как правило, там и остаются. Поэтому с ними контакты потеряны и нет возможности общаться.

Я уважаю людей, которые преданы себе и своему делу. Мне импонируют люди, у которых интересные или сложные судьбы.

К тому же, я не вправе быть судьей в данной ситуации. Я могу быть судьей только для себя самого. А по жизни я — адвокат, потому всегда и для всех найду оправдания. Я никогда не коплю обиды на людей, даже на тех, которые продолжают пакостить.

Виталий Козловский Главред

В следующий раз, пробуя себя на Национальном отборе "Евровидения", я подойду к вопросу спокойнее и скромнее. Только я, микрофон, костюм и свет..."

SergiyS: Минулого року Ви брали участь у відборі на "Євробачення"? Яка Ваша мета участі? Навіщо як вважаєте відомому артисту з іменем у своїй країні, який вже переміг свого часу, знову виставляти себе на арену коментарів та оцінок? Чи не вважаєте, що це принижує гідність артиста? Як ставитеся до критики?

Виталий Козловский: Якби я вважав, що це мене принижує, я б не попер проти своєї волі. Але не бачу нічого недостойного в тому, щоб мати бажання випробувати свої сили, показати пісню і позмагатися за право представляти свою країну на міжнародному конкурсі. Як на мене, це був гарний досвід.

kim639: Ваши эксперименты с "Евровидением" считаете завершенными или еще будете подавать заявку на участие в Нацотборе? Почему в этом году решили не пробовать свои силы на этом конкурсе?

Виталий Козловский: В этом году я вообще не рассматривал возможность своего участия в Нацотборе "Евровидения". Посмотрим, но думаю, что в дальнейшем, если будет интересная песня, можно будет попробовать снова — почему бы и нет.

В следующий раз я подойду к вопросу спокойнее и скромнее. Только я, микрофон, костюм и свет... Пока ничего не хочу загадывать.

Sonita: Виталий, кто был вашим фаворитом на Национальном отборе на конкурс "Евровидение" и почему?

Виталий Козловский: Я не дивився Нацвідбір, тому, зрозуміло, фаворитів не маю. Але чув, що було багато цікавих претендентів.

Sonita: Виталий, как бы вы оценили шансы Меловина на "Евровидении"? Как думаете, что светит Украине в Португалии — с такой конкурсной песней есть шанс попасть в десятку?

Виталий Козловский: Для меня конкурс "Евровидение" — это платформа, на которой, безусловно, побеждает хорошая песня, но также и идентификация артиста. Например, нам сложно вспомнить тех, кто просто хорошо спел красивую песню — мы о них быстро забываем. Но мы не забудем никогда, кто такие "монстры", кто такая "бородатая женщина", "девушка со звездой на голове"... И у нас есть все шансы запомнить мальчика с белым глазиком... Держим кулаки!

kim639: Данилко vs менеджер Tianna на "Евровидении" — в этой ситуации вы на чьей стороне?

Виталий Козловский: В данной ситуации я на стороне обоих. Думаю, что выиграли двое, ибо об этой истории говорят все.

Виталий Козловский Главред

"Я не люблю ограничивать себя рамками языка, вкуса, моды..."

Paulinka: Что вас больше всего пугает в украинском шоу-бизнесе? Что — радует? Что — поражает и удивляет?

Виталий Козловский: Честно? Мне наплевать. Меня волнует только момент вдохновения. Радуюсь, когда испытываю настоящие эмоции. Работая над новой композицией, я вкладываю часть себя в нее. (Говорю это и знаю, что не каждый сможет это понять...) Но те чувства, которые меня переполняют во время работы, настолько сильны, что, кажется, еще чуть-чуть — и их можно будет потрогать, как что-то материальное.

Именно с такими эмоциями я создавал песню "Моє море". И с такими же эмоциями презентовал на радио песню "Літай".

Valentyna: Віталію, як народилася пісня "Літай"? Як над нею працювалося? Який меседж ви в неї вкладали? Чим вона для вас особлива? І, звісно, цікаво, чи плануєте знімати відео на цей трек?

Виталий Козловский: Це як "25-й кадр" — серед величезної кількості запропонованих пісень знайти ту, яка тебе зачепила, в яку ти можеш повірити і знайти асоціацію між піснею та своїм життям. Із впевненістю можу сказати, що ця пісня народжувалася в муках. Ми довго не могли знайти правильне звучання цієї композиції. Але, зрештою, після відпочинку, повернувшись в Україну окриленим натхненням, звучання пісні народилося буквально за три дні. І в мене одразу не було сумнівів, яку пісню, записану за останній час, представити людям (адже їх записано на сьогоднішній момент близько дев'яти).

Буквально за годину я матиму зустріч із режисером кліпу "Моє море" Дмитром Маніфестом, де ми будемо обговорювати ідею наступного відео.

лилия пилипенко: С чем или с кем ассоциируется у вас песня "Літай"? Какой самый запоминающийся подарок вы получали от своих поклонниц? Планируете ли вы выступление в Одессе в ближайшее время?

Виталий Козловский: Песня "Літай" ассоциируется у меня с пережитыми чувствами, ностальгией и счастьем.

Самый запоминающийся подарок — искусственная елка, подаренная фан-клубом. Она очень красивая и выглядит, как настоящая. Каждый год в преддверии и в период новогодних праздников я любуюсь ею и вспоминаю, кто ее подарил.

Насчет концерта в Одессе в ближайшее время — не скажу. Но точно знаю, что 1 июня, в первый день лета, буду петь в любимом одесском клубе "Итака".

Booklia: Какую из ваших песен, уже известных публике, вы считаете знаковой и особенной для себя? Почему?

Виталий Козловский: Далеко не надо ходить — по-моему, это песня "Моє море". Знаковая она потому, что буквально через пару месяцев ей исполнится год, но, спев ее на сотне концертов, я все равно продолжаю исполнять ее с особым трепетом и чувствами. Далеко не в каждую песню удается так себя вкладывать.

Booklia: Виталий, 15 лет на сцене — это ого-го-го, внушительный срок! Многие в отечественном шоу-бизе не могут продержаться даже половину такого срока. 1. Как Вы планируете отметить 15-летие на сцене — грандиозным сольным концертом, туром по стране, концертом а-ля "Виталий Козловский собирает друзей", отдыхом или как-то еще? 2. А если пофантазировать про следующие 15 лет на сцене, то как бы вы хотели, чтобы чем они были наполнены, чем отмечены?

Виталий Козловский: Я сам в шоке. Ведь 15 лет — это почти половина моей жизни. В этом смысле я могу считать себя счастливым человеком, потому что занимаюсь любимым делом. Я чувствую приятную ответственность за то, что, вероятно, для кого-то стану примером в том, что мечты сбываются, и что никогда нельзя сдаваться и нужно верить в свою мечту.

Не предавайте мечту. Предашь мечту — предашь себя, а предашь себя — упадешь и перестанешь себя уважать.

По поводу празднования могу сказать одно — планирую. Как именно это будет выглядеть и где проходить — еще обсуждается.

Следующие 15 лет мне быть хотелось быть так же вдохновленным своим делом, так же верить в себя и свою страну. Мне бы хотелось подарить не один десяток песен людям и себе, песен, которые будут поднимать настроение и вдохновлять. Я хочу, чтобы мои песни ассоциировались у людей с чем-то хорошим. Хочу быть саундтреком к их жизни.

Виталий Козловский Главред

Valentyna: Від якої саме точки йде відлік вашого 15-річчя на сцені? Якщо згадуєте свій творчий шлях до сьогоднішнього дня, скажіть щиро, що вважаєте найбільшим випробуванням на ньому, що б воліли зробити інакше?

Виталий Козловский: Якщо говорити про весь творчий шлях, то це значно більше. ніж 15 років. Але офіційно я проголосив точкою відліку свою перемогу в телевізійному проекті "Шанс".

Змінювати нічого не хочеться. Все в житті складається правильним чином — "неправильностей" не існує. Все — досвід. Головне — робити з усього висновки і в майбутньому на ставати на одні й ті самі "граблі".

Випробування були різні — славою, грошима, людьми, зрадою, обставинами... Я за все вдячний долі. Адже у всьому, що мене не вбило, я знайшов себе, справжнього і самоствердився у своїй професії. :)

Fekla: Ваше отношение к введению квот на украинскую музыку в теле- и радиоэфирах?

Виталий Козловский: Введение квот заставило меня перевести песню "Мое море" на украинский язык, за что я квотам безумно благодарен. Поскольку именно в украинском звучании эта песня стала особенной. По крайней мере, для меня.

Natalia Petrenko: Мені дуже подобаються ваші україномовні пісні. У вас навіть тембр голосу змінюється при їх виконанні. Плануєте випустити альбом пісень українською? Дякую за твою творчість! Суми чекають на зустріч!

Виталий Козловский: Дякую, дуже приємно. Я не люблю себе обмежувати рамками мови, смаку, моди і тощо. Коли я відчую, що необхідно випустити такий альбом, я це зроблю. І пісні в ньому будуть не лише українською чи російською.

Nana: Виталий, вы считаете себя капризным артистом? Какие требования предъявляете к "принимающей стороне", когда едете с концертом? Есть ли у вас "творческие заскоки" (в хорошем смысле этих слов)?

Виталий Козловский: Я не терплю непрофессионализм, не приемлю неуважения, мне не нравится безответственность и безразличность людей в работе. Стараюсь вести дела с профессионалами, а не дилетантами, но все мы не застрахованы от неприятностей.

Я стараюсь не показывать свое недовольство, если меня что-то не устраивает в бытовых райдерах (гостиницы, гримерки, еда), но я не смолчу, если технический райдер будет нарушен, ведь звучание артиста на сцене — это его лицо, это восприятие людьми песен и артиста в целом.

Tianna: Не секрет, что многие считают Вас украинским секс-символом. Скажите, такое "звание" вас в чем-то сковывает, добавляет ответственности, в чем-то помогает? Каковое это — быть секс-символом для украинских девушек?

Виталий Козловский: Не думал об этом. Скорее, это — не ответственность, а возможность найти стимул в ежедневных тренировках в спортзале. Что я и делаю. :)))

Smilik: Віталію, як гадаєте, в чому полягає рецепт успіху Олега Винника? І як думаєте, ваші шанувальниці, коли подорослішають років на 20-30? Перебіжать до табору його прихильниць чи лишаться з вами?:)

Виталий Козловский: Мабуть, це буде залежати від мене і моїх прихильниць, з ким вони захочуть бути і кого слухати. Я не знаю рецептів успіху, окрім цілеспрямованості, високої працездатності і віри в те, що ти робиш. Адже лише сильним людям підкорюються вершини мрій. Але треба пам'ятати про те, що з вершини можна впасти, скотитися вниз, тому необхідно буди готовим до різних ситуацій і в майбутньому знову знайти сили знову піднятися на ту саму вершину або підкорити нову.

Tatyana Yaremchuk: Скажіть, будь ласка, не плануєте наприкінці весни дати концерт в Трускавці?

Виталий Козловский: Скоріше за все, це відбудеться влітку.

Виталий Козловский Главред

Зоя Нестеренко: Віталію, скажіть, будь ласка, а якби вам запропонували виступити з концертом десь далеко в селі, ви б погодилися? У скільки років ви вперше вийшли на сцену?

Виталий Козловский: Чому ні... Я приїжджаю туди, де мене чекають, де організовують концерти. Неодноразово я співав для людей із глибинки. Можу твердо сказати, що люди там значно уважніші, більш душевні, бо не розбалувані.

Приблизно в чотири роки я вперше вийшов на сцену.

Fekla: Глядя на тех отечественных артистов, которые сейчас успешно гастролируют по Украине и собирают полные залы, выпускают пачками песни, презентуют клипы один за другим, какой вы делаете вывод о том, на какую музыку у нас настоящий большой спрос и, скажите честно, какие выводы вы делаете о вкусах наших людей?

Виталий Козловский: Людей много, и они разные, они воспринимают разное. Сейчас артисты разделились на ниши. Прошло то время, когда были всенародно любимые артисты, когда одного артиста слушали разные поколения. Сейчас каждый, создавая свой продукт, вычисляет свою собственную аудиторию, ее психологические особенности, все анализирует, а потом уже, после математических подсчетов, выдает свой продукт — песню, облаченную в клип, стиль, имидж и т.д.

demchenko_d.: Недавно во всем мире знаменитости делились своими историями о харассменте. Скажите честно, по вашим наблюдениям, каких масштабов такое явление достигает в украинской шоу-бизовой среде?

Виталий Козловский: Я как-то об этом не думал. Появляется много диванно-постельных групп, которые никого ничем не удивляют и быстро исчезают. Они словно мыльный пузырь — вылетают и тут же лопаются.

Когда-то читал книгу о жизни Мадонны. Так вот, на одной из пресс-конференций ее стали "доставать" тем, что она эксплуатировала тему секса, что она для достижения собственных целей спала с влиятельными людьми. На что она ответила кратко: "Вы что-то имеете против? Ведь я же — Мадонна".

Каждый идет к своей цели по-своему. Наверное, стоит включить свою мудрость и порядочность, чтобы просто это не обсуждать, а весь собственный потенциал направить на достижение своей мечты, а не громко завидовать чужим успехам.

"Мое сердце открыто для взаимной большой любви…"

Konfetka: Сколько детей вы хотели бы иметь? И, если бы вы могли выбрать известную женщину (политика, певицу, актрису...), которая бы стала матерью ваших детей, то кто бы это был? Ваша икона, так сказать...

Виталий Козловский: К этому вопросу вы подходите с чисто технической точки зрения. Я бы не стал так делать, не вижу смысла выдумывать какие-то теории и воображать, какая из женщин, которых я видел по телевидению или слышал по радио, могла бы быть рядом. На мой взгляд, любые отношения строятся на дружбе, доверии и уважении. Кстати, и в работе — тоже. Все строится на любви, просто любовь бывает разной, и под разным углом я на нее смотрю. Но, если говорить о совместной жизни, то она должна основываться, помимо всего прочего, что я назвал выше, на большой взаимной любви.

А, когда ты просто видишь какого-то известного человека, ты не знаешь, ни какой у него характер, ни какие у него интересы. Сложно предположить, будет ли эта личность вообще интересна мне в совместной жизни. В перспективной супружеской жизни важно "общежитие", то есть умение справляться с эмоциями, слышать друг друга даже в сложные моменты, которые могут рассорить, относиться друг к другу с уважением. Также важно умение "поржать" над ситуацией, а не бить тарелки и чашки...

А насчет детей, то я хотел бы иметь, как минимум, двоих. Я рос со старшой сестрой, и это сделало меня счастливым человеком, потому что моя сестра — один из лучших друзей.

Amina: Один известный завидный жених в интервью сказал, что для того, чтоб он рассмотрел девушку кандидаткой в невесты, и она была с ним рядом, у нее должно быть два высших образования, иностранный язык, хорошая профессия и модельные параметры тела. Есть ли у Вас свои критерии соответствия для невесты? И согласны ли, что такой подход — это цинизм? Ведь, возможно, думающий так мужчина лишает себя счастья с девушкой, любящей его и верной ему. Но такой, у которой не было денег на образование, дорогие вещи и остальное. Есть ли шанс покорить Ваше сердце и обратить на себя внимание у обычной девушки из простой семьи с обыкновенной внешностью, но честной и порядочной?

Виталий Козловский: Какой бред — ограничивать себя, задавая "технические и визуальные параметры" будущей возлюбленной. Ведь на самом деле ты можешь полюбить совершенную противоположность тем параметром, которые себе нафантазируешь. Поэтому я не устанавливаю рамок.

Я точно могу полюбить личность, ту девушку, которая уважает и любит себя, которая самодостаточна, ухаживает за собой, практически не жалуется, и которая также полюбит меня.

А если говорить о визуальных моментах, то она должна быть с мудрыми красивыми глазами, красивыми ухоженными руками и с хорошо пахнущими волосами.

Виталий Козловский Главред

Ksunya: Чи спілкуєтеся зараз із Раміною і чи вірите у те, що після розставання можлива дружба? Для Вас дуже важливо, щоб Ваша дружина була акторкою, моделлю чи співачкою, чи кимось дотичним до шоу-бізнесу, чи, навпаки, ви б хотіли когось поряд не з цієї галузі? Чи важливо для вас, скільки заробляє жінка?

Виталий Козловский: У наше спільне минуле я "зачинив двері" і повертатися не маю бажання. Дивлюся лише вперед. І моє серце відкрите для взаємного великого кохання. Дружба між колишніми може існувати, але, мені здається, вона може відбутися лише тоді, коли обидва загасили полум'я взаємних образ, почуттів і все таке. Але ця дружба буде недовготривалою, адже, зустрівши на своєму шляху нове кохання, не матимеш бажання спілкуватися зі старим. І чи потрібно починати таку дружбу взагалі?

Для мене важливо не те, скільки заробляє жінка, а те, наскільки вона була зацікавлена у саморозвитку, щоб вона відбулася як особистість, і не важливо, в якій галузі вона буде працювати. Адже із самодостатньою жінкою ми будемо один одного доповнювати і зможемо навчатися один в одного.

Margo6: Писатель Оскар Уайльд говорил, что между мужчиной и женщиной может быть страсть, вражда, обожание, любовь, но только не дружба. А другие говорят, что дружба между мужчиной и женщиной возможна только в таких случаях: 1) при физическом отвращении (Ф. Ницше); 2) при дружеском сексе без обязательств; 3) когда хотя бы один из друзей состоит в отношениях и верен своей половине. В интервью Осадчей вы подтвердили, что отдыхали в Таиланде со своим пиар-менеджером Юлей Бакуменко, и что у вас только деловые дружеские отношения. Так расскажите свое видение этого вечного вопроса о разнополой дружбе — верите ли в нее вообще, допускаете ли дружеский секс без обязательств и без дальнейших отношений?

Виталий Козловский: Будем отвечать кратко: секс допустим, главное — сохранить уважение и здравый рассудок. Но в моей жизни есть опыт дружеских отношений без "физического вмешательства". :)))

Dani: Почему многие известные артисты и, похоже, Вы сейчас — не исключение, скрывают, что они в отношениях? Чтобы сохранить в поклонницах надежду? Но! Ваши поклонницы давно уже взрослые дамы и трезво оценивают ситуацию. Лично Вы боитесь потерять общепризнанный статус холостяка?

Виталий Козловский: Я — не в отношениях. Свободен, словно птица. Если бы я зависел и воспринимал близко к сердце все слухи и все то, что обо мне говорят, я бы, наверное, не сидел тут, а лежал бы в кроватке в смирительной рубашке. :)

Я в который раз в жизни прихожу к выводу, что счастье нуждается в тишине, потому что иначе есть риск, что его кто-то или что-то разобьет.

Selyankapanyanka: Яке б ви хотіли весілля — гучне, пишне та багатолюдне чи тихе, з тільки найближчими людьми? Де б воліли провести "медовий місяць"?

Виталий Козловский: Коли дійде справа до весілля, мабуть, все залежатиме від нашого настрою і нашого бажання на той момент, яким чином проводити цей захід — чи в тісному колі друзів, чи взагалі влаштувати "пир на весь мир", чи вдвох на екзотичних островах, провівши маленьку церемонію. Адже головне — не те, з яким настроєм ти входиш у спільне життя. Набагато важливіше — які настрої будуть в майбутньому, у періоди різних випробувань, складних ситуацій і обставин.

Я гуляв на гучних весіллях, де всі пророкували щасливе життя молодих, і все закінчувалося дуже швидко — ненавистю, образами один на одного і небажанням взагалі чути ім'я своєї другої половинки. Але й були такі свята, коли все проходило тихо і скромно, аж надто продумано, але люди і досі живуть разом душа в душу.

SergiyS: Як ставитеся до пліток про Вашу нетрадиційну орієнтацію? І на Вашу думку, чому саме ці плітки виникають, і кому цікаво їх розносити?Чи не думаєте про спростування цієї інформації?

Виталий Козловский: Яким чином? Привселюдним сексом на Майдані Незалежності? :)))

SergiyS: Чи не обурює Вас те, що людей набагато більше цікавить те, з ким спить поп-співак чи представник шоу-бізнесу, де відпочиває на морі, як одружується, аніж те, як писалася нова пісня, де її можна почути тощо? Це стосується всіх співаків поп-жанру. Вас не обурює така розстановка пріоритетів? Або ви навмисне підігріваєте інтерес до особистого життя, акцентуючи увагу на оголених ногах дівчини з Вами на відпочинку та на своїх власних оголених принадах?

Виталий Козловский: Давно не секрет, що на своїх "оголених принадах" я спекулюю. :))) Бо знаю, що саме подібного роду світлини збирають найбільше переглядів та стають найбільш популярними. Тому не тільки музикою, але ще й словом та "візуальними спецефектами" завойовуємо аудиторію.

Виталий Козловский Главред

Selyankapanyanka: Ви завжди на очах публіки — чи захищаєте себе якось від недоброго ока чи інших впливів? Вірите у магію, привороти тощо?

Виталий Козловский: Я думаю, найкраща магія проти всього негативного зі сторони — це мудрість, аби вміти не сприймати на духовному рівні негативні фрази, а також уміння відпускати та прощати людей. Така здібність у мене є. А привороти, мабуть, діють на тих, хто в них вірить.

"Я люблю детей. И очень хочу иметь своих…"

Inga: Віталію, вже буквально за кілька днів вам виповниться 33 роки — як кажуть, вік Христа. А на скільки років самі себе почуваєте? Як ставитеся до віку? Напередодні днів народжень бувають хвилини, коли впадаєте в тяжку задуму — що зроблено, що — ні, чого досягнули, до чого прагнете тощо?

Виталий Козловский: Та ні, у мене таких крайнощів протягом останніх років не буває. Я відповідальний за себе і те, що я роблю. А свою справу я роблю з совістю. Я кайфую від того віку, який є. Прийшла свідомість, прийшла розкутість і бажання жити зараз, не "плаваючи" у мріях про майбутнє. Я просто досягнув гармонії з цим світом, коли не потрібно щось із себе зображати, коли не треба кому щось доводити, а якщо доводити, то — тільки собі самому. "Я не стремлюсь быть пафосным и сложным, казаться лучше, чем на самом деле. Я просто против искренности ложной, прикрытой фразами, как пятна на постели..."

Natalia Kremenchugskay: Конечно же, желаю дожить до 100 лет. Простите за такой страшный вопрос, но... Если бы вы знали, что вам осталось жить несколько дней, что бы вы делали в эти дни? Люблю вас и восхищаюсь вашим творчеством.

Виталий Козловский: Спасибо!

Я собрал бы всех родных и близких, и в безудержно веселом хороводе мы бы устроили огромную дискотеку и пир. Мы бы сделали все, чтобы провести это время радостно и наилучшим образом. Ведь я не люблю уныние, грусть и тоску, они убивают.

ma_tilda: Які маленькі слабкості має Віталій Козловський? У яких речах вам складно самому собі відмовити?

Виталий Козловский: Я собі ні в чому не відмовляю... Проте знаю міру. Якщо те, що я хочу зробити, не заважатиме й не псуватиме життя іншим людям, то я з чистою совістю це зроблю. Я не можу сказати, що себе в чомусь стримую. Я просто кайфую від життя.

Стас Дорошенко: У вас така яскрава середземноморська зовнішність,серйозно.А кому з вашого роду ви завдячуєте цьому?

Виталий Козловский: Перш за все, я завдячую своїм батькам. Мама і тато — два мої найкращі друга і дві кайфові людини. Я мрію про те, щоб мої діти так само любили і поважали мене, як я своїх батьків.

Rena: Виталий, что обычно помогает вам прийти в себя после жизненных потрясений, не сломаться, а двигаться дальше? Кто-то находит отдушину в вере, кто-то — поддержку в друзьях, кто-то — отвлечение в путешествиях... А что у вас работает как "лекарство для души"?

Виталий Козловский: Музыка. Она всегда меня спасала. А еще, оказавшись в морально сложной ситуации, я открыл в себе потребность делиться мыслями и высказывать их в стихотворной форме. На своих страницах в соцсетях я часто публикую свои стихотворения.

Viktor: О вашем расставании с невестой сообщений в прессе — пруд пруди, а вот об участии в благотворительных проектах почему-то в основном тишина, не обращают внимания. Да, говорят, что благотворительность должна быть тихой, но у нас это как-то уж чересчур. Расскажите, в каких благотворительных проектах вы задействованы сейчас? Что лично вам дают такие проекты?

Виталий Козловский: Как правило, людям больше интересна не благотворительность, а "грязное белье": кто и как расстался, кто, как и с кем поцеловался, кто какую трагедию пережил. Например, у меня в соцсетях по индексации больше просмотров набирают фотографии разбитой машины, а не те снимки, на которых я с маленькими детками, которые проводят по три года в больнице.

Мой фан-клуб (весьма активный, и в его составе не глупые люди) придумал такую "фишку", как сбор средств для маленьких деток из детдома "Березка". Участники фан-клуба открыли счет, на которых поступает "с миру по нитке". Затем я поеду в этот детдом, и по пути мы обязательно заедем купить памперсы, детское питание, присыпку, средства гигиены для маленьких детей — это все у них там в дефиците.

Несколько лет назад я уже был в этом приюте, и то, что я там увидел — самая страшная картина. Страшно, когда понимаешь, что практически все эти детки — обездоленные... Кто-то из них с "синдромом Дауна", кто-то — ВИЧ-инфицирован... После этого волей-неволей на свою жизнь смотришь под другим углом и понимаешь, что у тебя, на самом деле, все хорошо. Все познается в сравнении.

Nika_nika: В интернете в сообщениях про благотворительный сбор на детдом есть Ваше фото с младенцем на руках, где у Вас очень счастливое выражение лица и очень добрый взгляд. Не хотите ли открыть себя как отец? Планируете детей?

Виталий Козловский: Я люблю детей. И очень хочу иметь своих. Верю, в недалеком будущем стану отцом.

Виталий Козловский Главред

лилия пилипенко: Не планируете ли вы предложить более интересный лот "Интер детям" (например, велопрогулка с вами и т.п.)? Уже бы выкупили, и очень дорого. Часто ли вы зависаете в соцсетях? И что вас больше всего раздражает в ваших поклонницах? Есть ли такие, которых хочется занести в "черный список"? Долго ли придется ждать, чтобы попасть к вам на Фейсбуке в друзья, получив подтверждение?

Виталий Козловский: Спасибо, подумаю по поводу лотов. Поскольку я постоянно принимаю участие в поддержке "Интер детям", ибо они действительно помогают малышам.

В соцсетях "зависаю" часто.

Тех поклонниц, которые меня раздражают, я просто игнорирую. Но могу сказать, что я горжусь своими поклонниками, потому что это люди, которые умеют думать, грамотные и неравнодушные.

Ждать, наверное, придется долго — у меня там превышен лимит "друзей" в Фейсбук. Но вы можете сами подписаться на мою страницу и следить за новостями.

Зоя Нестеренко: Віталію, у вас лише кіт вдома, чи є і песик?

Виталий Козловский: Пес зобов'язує, він потребує великої уваги, його треба вигулювати. З кішкою все простіше. Вона наче від тебе залежна і потребує уваги, але водночас вона є самостійною. :)

лилия пилипенко: Виталий, какую страну планируете посетить в ближайшем будущем? Вернулись бы снова в Таиланд на отдых или предпочтете что-то новенькое?

Виталий Козловский: Я еще размышляю, в какую из стран поехать. Пока думаю. В Таиланд вернулся бы и, скорее всего, вернусь с большим удовольствием. Очень понравилась природа, еда и море.

лилия пилипенко: Виталий! Еще раз скажу, что очень вас люблю. При встрече говорю это каждый раз. В последний раз были на концерте в Одессе на Новый год (приехали за вами из Киева), и вот будет еще 10 марта в "Караване" ваше выступление, но по этому поводу очень уж сильно расстроилась, так как впервые я пропущу мероприятие, где вы выступаете. Но причина уважительная — планируем ехать в Таиланд в начале марта. И вот хочется у вас спросить совета, что стоит посетить в Таиланде, и что вам запомнилось и впечатлило там больше всего? Спасибо вам за вашу улыбку, талант и все-все. Вы — самый лучший!

Виталий Козловский: Спасибо, Лилечка, очень приятно. Я Вас помню.

В Таиланде меня покорил Храм большого Будды. Его несложно найти, так как он находится на высокой горе на острове Пхукет. Никогда не мог подумать, что буддизм — это мое. Но именно в этом храме ушли все тревоги, ненужные мысли, и я растворился в звучании монотонного пения монахов. Советую. Возможно, и Вас это впечатлит.

лилия пилипенко: Какую книгу или фильм посоветуете почитать-посмотреть? По вашему совету смотрела фильм "Все путем" — очень понравился, наплакалась. Может, еще что-то посоветуете интересное?

Виталий Козловский: Очень советую почитать книгу Робина Шармы "Монах, который продал свой Феррари".

Alenka Koltun: Планируете ли выпустить книгу с собственными стихами? Очень бы хотелось ее почитать! Каких еще новинок ожидать в ближайшем будущем? Будут ли где-то концерты? И когда ожидать концерт в Киеве? Спасибо огромное за все, что вы делаете! Люблю вас и очень скучаю!

Виталий Козловский: Пока не время выпускать книгу. Если я ее выпущу, это будет лимитированный тираж. Я не хочу, чтобы обо мне говорили так: "певец, писатель, фотограф, стилист, сам себе режиссер". Я этого не люблю. Мои стихи — это мои мысли в стихотворной форме. Мне очень рад, что людей это "цепляет".

Может быть, со временем я и выпущу сборник своих стихов, но в самый неожиданный момент.

А по поводу ближайших концертов — заходите на официальный сайт, в разделе "Афиша" можно увидеть расписание ближайших выступлений и планы.

Надежда Майная

Фото Александра Синицы