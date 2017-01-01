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"ВКонтакте" и "Яндекс" попали в топ-5 популярных среди украинцев сайтов

Вчера, 23:38

Данные предоставили представителями пресс-службы "Интернет-ассоциации Украины" (ИнАУ).

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Первая страница "ВКонтакте" Pixabay
Российская социальная сеть "ВКонтакте" и поисковик "Яндекс", доступ к которым ранее был запрещен для пользователей из Украины, оказались в топ-5 самых посещаемых украинцами сайтов в декабре 2017-го.

Такую информацию опубликовал портал "Українські новини" со ссылкой на данные, предоставленные представителями пресс-службы "Интернет-ассоциации" (ИнАУ). Возглавили рейтинг популярных среди украинцев сайтов поисковик Google, видеосервис Youtube и соцсеть Facebook.

Кроме того, в первую десятку попали также соцсеть "Одноклассники" и российский интернет-ресурс Mail.ru.

Напомним, ранее сообщалось о том, что во "ВКонтакте" ввели жесткие ограничения  на прослушивания музыки.

 

 
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ВКонтакте, Яндекс, Украина, соцсеть
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