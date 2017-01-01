"ВКонтакте" и "Яндекс" попали в топ-5 популярных среди украинцев сайтов

Такую информацию опубликовал портал "Українські новини" со ссылкой на данные, предоставленные представителями пресс-службы "Интернет-ассоциации" (ИнАУ). Возглавили рейтинг популярных среди украинцев сайтов поисковик Google, видеосервис Youtube и соцсеть Facebook.

Кроме того, в первую десятку попали также соцсеть "Одноклассники" и российский интернет-ресурс Mail.ru.

Напомним, ранее сообщалось о том, что во "ВКонтакте" ввели жесткие ограничения на прослушивания музыки.