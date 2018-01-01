Владельцем лагеря под Киевом, где отравились дети, оказалась гражданская жена Януковича - СМИ

Уставной капитал фирмы составляет 100 млн гривен.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на собственные источники.
"Любовь Полежай является конечным бенефициаром ООО "Детский оздоровительный лагерь санитарного типа "Славутич", а размер уставного капитала фирмы составляет 100 млн гривен", - пишет издание.
Ранее сообщалось, что в частном детском лагере "Славутич" в Киевской области, отравились 12 детей, один из них впал в кому.
"Двенадцати детям вчера стало плохо. У них было расстройство желудочно-кишечного тракта. В результате один ребенок в коме, 11 детей попали в медицинский изолятор лагеря. На сегодня изолированных остается семеро", - сообщили в Департаменте здравоохранения Киевской облосадминистрации.
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