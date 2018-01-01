"Власть москвинско-ж*идовская". Москаль отличился страстным антисемитским выступлением: видео

Для полноты ощущений его монологу недоставало разве что исполнения старой антисемитской песенки: "Евреи, евреи, кругом одни евреи".

Владимир Москаль http://ukrnationalism.com

В соцсети Facebook появилось видео длительного антисемитского монолога Владимира Москаля − мэра города Сколе, что на Львовщине.

По мнению чиновника, "нынешняя власть в Украине москвинско-ж*довская".

"Четыре года тянется спектакль неукраинской власти, а правильно сказать - московско-ж*довской власти. Этот спектакль забирает жизни лучших сынов Украины", − считает он.

Далее Москаль утверждает, что большевистская власть от 70% до 95% состояла из евреев.

"Сейчас Владимир Вятрович открывает исторические правдивые документы – царская Россия, Украина, Венгрия, Польша - после прихода большевиков во власти от 70 до 95 процентов были евреи, которые уничтожали нации и народы", - заявил мэр.

Затем Москаль "прошелся" по методам воспитания детей-евреев.

"Проанализировал из книги "Мафия и Украина" Павла Штепы выписку из Кабалы и Торы – те книги, на которых воспитываются молодые евреи с 10 лет. Их четко заставляют это читать, им это четко читают. Им даже не надо это вставлять в голову, потому что там уже воспитанием так научено, что он обязан учиться, он обязан знать", - сказал чиновник, уточнив, что "с 10 до 18 лет там ребята четко подкованы, знают кто враг и как работать на его уничтожение".

Но на этом мэр Сколе не остановился и продолжил "жечь глаголом", посвятив часть выступления религиозным книгам.

"Много в тех трудах (Каббале и Торе - "Главред") уделяется смерти гоев. Гоями они считают всех, кроме иудеев. Всех – христиан, арабов, буддистов. Это не люди, для них они - не люди. Они идут к мировому господству, они четко идут к этому, формируют политику космополитизма и либерализма, чтобы уничтожить все нации, оставить политическую нацию, смешать всех в кучу, мигрантов, черных. В этом и есть суть либерализма и космополитизма: в мире должна быть одна нация без корней, без истории, без чего-либо своего", - сказал Москаль.

Далее настал черед обращения к авторитету классиков и "срыва покровов" с исторических тайн.

"Еще Генрих Форд произвел гениальную фразу: "Изолируйте 50 самых богатых ж*дов и войн в мире никогда не будет". Генри Форд – это мощная фигура. 1941 год под Москвой Гитлер с войсками. Мировое ж*довство думает кому дать деньги и оружие. И между двумя выбирают Сталина, запаковывают полностью от носков до оружия и происходит реально перелом", - подытожил Москаль.

Напомним, ранее сообщалось о том, что украинский консул в Гамбурге публикует антисемитские посты в соцсети.

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