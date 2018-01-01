Власти объяснили, почему на Луганщине выпал снег необычного цвета

Осадки изучили в лабораторном центре Минздрава.

На Луганщине в необымном снеге были песчаные примеси, отметили власти

В Станично-Луганском районе Луганской области в воскресенье, 18 марта, выпал снег необычного цвета — от бежевого до темно-коричневого — из-за наличия в нем песчаных примесей, которые были принесены сильными ветрами.

Осадки изучил "Луганский областной лабораторный центр Минздрава Украины", говорится на странице Луганской областной госадминистрации в Facebook.

"... в день осадков населением начали выдвигаться различные гипотезы происхождения цветовой гаммы на осадках", — отметили в ведомстве.

В частности, "на временно оккупированных территориях распространено сообщение, что американским беспилотником якобы были распространены химтрейлы (легенда, согласно которой из пассажирских самолетов тайно распыляют какие-то химикаты — Ред.)".

На Луганщине в необымном снеге были песчаные примеси, отметили власти Скриншот с facebook.com/odalug

Ранее СМИ узнали, что в захваченных боевиками Горловке, Донецке, Луганске и некоторых других населенных пунктах выпал снег рыжеватого оттенка. Посмотреть фото необычных осадков можно здесь.