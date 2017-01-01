Власти сообщили, сколько людей в Киеве в 2018-м заболели корью

В столице, по предварительным данным, почти все больные корью были не привиты против нее.

В 2018-м в Киеве корью заболели десятки людей, отметили власти rfdeti.ru

В Киеве с начался 2018 года люди стали намного чаще болеть корью , по состоянию на вторник, 9 января, зарегистрировано 54 случая заболевания, из них 43 — среди детей.

По предварительным данным, почти все больные были не привиты против кори из-за отказа, сообщили в Подольской районной госадминистрации столицы, ссылаясь на "Киевский городской лабораторный центр Министерства здравоохранения".

В ведомстве подчеркнули, что в 2017-м в столице корью заболели 87 человек, в том числе 63 детей (в 2016-м было зарегистрировано только 2 случая), 86% среди всех заболевших не были привиты против нее.

Ранее в Центре общественного здоровья сообщили, что в Украине за 11 месяцев 2017-го по сравнению с 2016-м заболеваемость корью выросла в 43 раза, всего в прошлом году диагноз был подтвержден 3 тысячам 382 людям.