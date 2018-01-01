Вместо нормальных дорог - Hyperloop. В соцсетях потешаются над планами Мининфраструктуры

Украинские интернет-пользователи отреагировали на новость с присущим им сарказмом.

Прототип Hyperloop minfin.com.ua

Украинские пользователи соцсетей крайне скептически оценили заявление главы Мининфраструктуры Владимира Омеляна о том, что строительство тестовой площадки для сверхбыстрой транспортной системы Hyperloop начнется в городе Днепр.

"Hyperloop заходит в Украину. Amazon строит склад-терминал в Борисполе. Завтра в Киеве официально легализуют марихуану – так, чтобы полноценно завершить этот день", − с иронией написал пользователь Facebook Илья Кенигштейн.

"Гиперлуп будет по всей Украине – кроме Троещины". "Чтобы не делать нормальные дороги, Министерство инфраструктуры решило сразу Гиперлуп" строить", - такие сообщения были опубликованы на странице "МинПанд" в Twitter.

"Заходишь ты такой в Гиперлуп, а там бабки с тележками гипербыстро по пенсионному едут на базар из Авдеевки в Черновцы цены на кефир сравнить", - написал пользователь под ником "Карикатурист".

"Увага, увага. На третю платформу прибуває гіперлуп по маршруту "Козятин – Київ". Нумерація вагонів з голови лупа", − сыронизировал пользователь Slavic.

К слову, Hyperloop - это разработанная компаниями известного бизнесмена-инноватора Илона Маска транспортная система. Она состоит из стальных труб, внутри которых передвигается поезд - герметичная капсула на аэродинамической подушке. Скорость такой капсулы может превышать 600 километров в час.