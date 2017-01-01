Внес более миллиона гривень залога. В Николаеве замглавы фракции горсовета вышел из СИЗО

Игоря Копейку, подозреваемого в хищении бюджетных средств и даче взятки прокурору, выпустили из СИЗО.

Игорь Копейка вышел из СИЗО фото: podrobnosti.mk.ua

В Николаеве депутата горсовета от партии "Оппозиционный блок" Игоря Копейку, подозреваемого в хищении бюджетных средств и даче взятки прокурору , выпустили из СИЗО после внесения 1 млн 57 тысяч гривень залога.

Залог внесли 25 января, вскоре после вынесения судьей постановления об избрании Копейке меры пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток с возможностью внесения залога, сообщает УНИАН.

Напомним, Игорь Копейка и члены группировки, которую он возглавлял, были задержаны в Николаеве 15 января. По информации прокуратуры, эта группировка систематически в течение 2016-2017 годов осуществляла хищения бюджетных средств. В декабре 2017 года члены ОПГ, пытаясь скрыть свою преступную деятельность, были уличены в передаче взятки в сумме 250 тыс. гривен сотруднику прокуратуры, который заблаговременно сообщил об этом свое руководство. Задержаны были 5 участников группы.