"Внезапно что-то прилетело". Волонтер рассказала, как воины "всыпали" диверсантам боевиков

На Донбассе защитники нашей страны ранили террористов, отметила активистка.
Террористы получили ранения, написала активистка на своей странице в Facebook, ссылаясь на данные бойцов.
По ее словам, после атаки противники сели в транспорт, который их ждал, а потом в него внезапно что-то "прилетело".
"… высокоточно, филигранно в тот транспорт с веселыми орками... свидетели этого происшествия утверждают, что это метеорит…", — отметила Руденко.
Ранее офицер Вооруженных Сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц" сообщил, что на Донбассе на протяжении июня воины ООС уничтожили 86 боевиков, а 147 — были ранены. По его словам, также ликвидированы два вражеских командно-наблюдательных пункта.
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