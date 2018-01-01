ВНО-2018: вся важная информация для выпускников

Психологи советуют, во избежание стресса, проверить наличие всех необходимых документов.

Лилия Гриневич поддержала школьников флешмобом Фото: Facebook/Лилия Гриневич

Первое в 2018 году внешнее независимое оценивание состоится 22 мая, и начнут в этот раз с математики

Как сообщили в Украинском центре оценивания качества образования, на ВНО-2018 зарегистрировалось 335 тысяч 843 человека. В минувшем году сдать оценивание выразили желание 240 тысяч 881 человек. По информации центра, уже второй год растет количество желающих сдать оценивание по географии.

Министр образования и науки Лилия Гриневич в Facebook начала флешмоб с хештегом #ЩастиНаЗНО которым призывает морально поддержать старшеклассников, которые будут в эти дни сдавать оценивание.

"Завтра за вас будет болеть вся Украина, и пусть это придаст вам веры в собственные силы и утолит волнение", - написала Гриневич.

Фото: Facebook/Лилия Гриневич

Что необходимо взять с собой на тестирование.

Паспорт (или свидетельство о рождении).

Приглашение-пропуск (выдается в школе).

Сертификат участника ВНО (также выдается в школе).

Три черные гелевые ручки.

Бутылку воды - прозрачную, без этикетки.

За что могут не допустить к тестированию.

Отсутствие хотя бы одного из указанных выше трех документов. Если за несколько часов до начала тестирования вы обнаружили отсутствие приглашения или сертификата, не нужно паниковать: эти документы можно распечатать с собственной страницы участника ВНО (на сайте Украинского центра оценивания качества образования).

Опоздания.

Вход в пункты тестирования закрываются за 10 минут до начала экзамена, то есть, ровно в 10:50.

За что могут выгнать с тестирования

Если в случае осмотра во время ВНО у участника найдут любое средство связи (смартфон, планшет, смартгодинник т.д. или любые части от них - наушники, сим-карта и т.п.).

Отсутствие на тестировании прощается только по трем причинам:

Потеря или похищение документа, номер которого был вписан сертификат (то есть паспорт или свидетельства о рождении). В случае пропажи необходимо написать заявление о похищении в полицию и получить соответствующую справку. Возможность участия в дополнительной сессии будет рассмотрена Региональным центром оценивания качества образования только если справка из полиции выдана не позднее даты проведения тестирования. Это документ вместе с заявлением надо отправить в регламентной комиссии РЦОКО.

Смерть родственника по крови или по браку. Эта причина будет оправданием для неявки на тестирование, если трагическое событие произойдет не ранее чем за семь дней до даты тестов. К регламентной комиссии РЦОКО надо будет отправить заявление с просьбой о допуске для дополнительной сессии, копию справки о смерти, а также копию документа, подтверждающего родство с умершим.

Болезнь в день ВНО. Для подтверждения этого необходимо будет справка формы 095/0 и выписка из медицинской карты формы №027/о. К этим документам необходимо приложить заявление - до регламентной комиссии. Впрочем, приглашение на дополнительную сессию получат только те, чья болезнь входит в перечень, утвержденный указом Минобразования и Минздраву №124/95.

Люди, которые именно по этим причинам не смогли прийти на экзамен, смогут пройти тесты во время дополнительной сессии, которая пройдет со 2-го по 11-е июня.

Участникам ВНО необходимо помнить о возможной проверке или обыске перед сдачей, что не должно стать для них стрессом.

Важно учитывать, что если школьник без уважительной причины пропустил оценивание, то повторно сдать экзамен он сможет лишь через год.

Не стоит расстраиваться из-за низких баллов, во время вступительной кампании они могут быть изменены в зависимости от коэффициента: отраслевого, регионального или сельского. В данном случае будет учитываться выбор специальности, проживание в том или ином регионе, а также приоритет для поступающих на аграрные специальности.

Фото: скрин Главком

Напомним, в Украине из перечня предметов для проведения внешнего независимого оценивания в 2018 году изъят русский язык.

Читайте наши новости в Facebook