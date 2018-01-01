Во Львове бросили взрывчатку около польского мемориала на Лычаковском кладбище

Взрывотехники начали расследование инцидента.

На Лычаковском кладбище около польского Мемориала орлят прогремел взрыв Фото: Facebook/ Igor Zinkevych

Во Львове на территории Лычаковского кладбища у польского Мемориала орлят вечером 13 марта прогремел взрыв

По словам очевидцев, взорвался неизвестный предмет. Об этом в Facebook сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.

"Улица Мечникова у Лычаковского кладбища, по словам свидетелей, взорвался неизвестный предмет, бросили метров с 20 к захоронению польских орлят, пока на месте полиция, пожарная и взрывотехники", - написал он.

Фото: Facebook/ Igor Zinkevych

Информацию о взрыве на территории кладбища подтвердили на сайте Львовского городского совета.

По словам директора музея "Лычаковское кладбище" Михаила Нагая, в результате инцидента никто не пострадал. Взрывоопасный предмет на территорию захоронения бросили неизвестные.

"По словам охранника, взрыв прогремел в 15 м от хозяйственных помещений. Выглядит так, что на травник из-за стены кто-то бросил неизвестный предмет. На месте уже работают эксперты. От взрыва образовалась ямка 30 см диаметром", - сказал он.

Напомним, ранее взрыв произошел в Киеве около станции метро "Лесная". На оживленной улице неизвестные бросили две гранаты, в результате сгорел автомобиль и пострадал случайный прохожий.