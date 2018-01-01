Во Львове пара кололась на глазах у малолетнего ребенка: видео

Местные жители уверяют, что знают горе-мамашу.

Мужчина и женщина вкалывают наркотики на глазах у девочки Скриншот

Во Львове между отелем "Спутник" и "Аквапарком Львов" камеры видеонаблюдения зафиксировали, как женщина в присутствии ребенка делает инъекцию. Учитывая обстановку, не исключено, что в шприце находились наркотики

"И как такие родители могут быть!? Возле ребенка колоться … Ребенка очень жалко", - сообщил об инциденте в Facebook депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.

Депутат уверяет, что видел ранее эту женщину. Она якобы просит милостыню возле одного из торговых центров.

Зинкевич подчеркнул, о что о данном вопиющем инциденте уже сообщил в правоохранительные органы.

Напомним, в Днепре патрульные полицейские задержали водителя маршрутки, который перевозил пассажиров, будучи в состоянии наркотического опьянения.

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