Во Львове пара кололась на глазах у малолетнего ребенка: видео

Местные жители уверяют, что знают горе-мамашу.
"И как такие родители могут быть!? Возле ребенка колоться … Ребенка очень жалко", - сообщил об инциденте в Facebook депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.
Депутат уверяет, что видел ранее эту женщину. Она якобы просит милостыню возле одного из торговых центров.
Зинкевич подчеркнул, о что о данном вопиющем инциденте уже сообщил в правоохранительные органы.
Напомним, в Днепре патрульные полицейские задержали водителя маршрутки, который перевозил пассажиров, будучи в состоянии наркотического опьянения.
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