Во Львове парочка занялась любовью прямо в центре города, опубликовано видео

Пара влюбленных решила занялась сексом прямо на крыше жилого дома.

Утехи страстной парочки попали на видео Скриншот YouTube

Курьезный случай произошел в центре Львова на углу улиц Сечевых стрельцов и Гнатюка.

Пара влюбленных решила занялась сексом прямо на крыше жилого дома, сообщила в Facebook группа To Lwów, kuЯwa, разместив соответствующее видео.

"Оттуда открывается прекрасный вид на старый Львов, однако этой молодой парочке явно не до него. Говорят, за кадром остались еще более яркие моменты, однако как только любовники заприметили зрителей, сразу убежали", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее во Львове на проспекте Свободы возле Оперного театра два неизвестных фотографа устроили эротическую фотосессию.

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