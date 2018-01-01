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Во Львове польские туристы избивали львовян и требовали "украинских курв"

Сегодня, 16:35

Дебоширов в итоге задержали полицейские и отвезли в участок, давать объяснения своему хамскому поведению.

туристы пшеки во во львове
Паны попытались избить сделавших им замечание украинцев
Польские туристы накануне, 5 июля, устроили безобразную драку во Львове, после чего иностранцев задержали правоохранители и увезли в райотдел.

О конфликте сообщили свидетели инцидента в группе ГО"Варта1" в Facebook.

Депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич, в свою очередь, сообщил, что поляков доставили в Галицкий райотдел полиции. На них писали заявление об избиении украинцев.

"Со слов пострадавших поляки требовали: украинских курв (с их слов), и когда им сделали замечание, то они еще и избили тех людей которые им сделали замечание, в настоящее время полиция задержала, все они на Мартовича, Галицкое ОП", - написал он в Facebook.

Действия польских туристов вызвали откровенно негативную реакцию пользователей в Сети.

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Напомним, по результатам проведенного в Польше исследования количество поляков, относящихся к украинцам с антипатией, превышает количество тех, кто относится к ним с симпатией.

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Теги:  
Украина, Львов, Польша, туристы, драка, полиция
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