Во Львове праворадикалы крушили все на своем пути для срыва сессии горсовета: видео

Активисты уверяют, что намеревались поддержать протест стоматологов.

Нацкорпус сорвал сессию горсовета во Львове Скриншот YouTube

Группа молодых людей в футболках праворадикальной организации Национальный корпус ворвалась в здание Львовского городского совета, где они повредили мебель в зале заседаний и сорвали сессию.

"Группа молодых людей в футболках Национального корпуса ворвались в помещение городской Ратуши, выламывая двери. Они устроили потасовку, повредили входную дверь Ратуши, сорвали работу сессии Львовского городского совета и повредили часть мебели в большом сессионном зале", - сообщает пресс-служба горсовета.

Как сообщает zaxid.net, праворадикалы требовали отставки начальника городского управления здравоохранения Владимира Зуба, они также подрались с сотрудниками "Муниципальной охраны" и заблокировали сессионный зал.

Отмечается, что активисты Нацкорпуса якобы пришли поддержать сотрудников 3-й коммунальной стоматологической поликлиники, которые протестуют "против превращения 3-й стоматологической поликлиники в коммунальное некоммерческое предприятие".

Протестующие требовали согласовать выплату 500 тыс. грн на погашение долгов по зарплате работникам коммунальных стоматологических поликлиник.

Напомним, ранее в Харькове в офис организации "Трудовая Харьковщина" ворвалась группа молодых людей, которые разбросали и разломали в помещении мебель, а также личные вещи сотрудников.

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