Во Львове прошел яркий парад десантников-участников боевых действий в Донбассе (фото, видео)

В мероприятии приняли участие более тысячи военных и их родные.

В субботу, 30 июня, во Львове провели торжественный парад военнослужащих 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, вернувшихся после участия в боевых действиях на востоке Украины.

Как сообщает "Zaxid.net", 10:00 от места дислокации воинской части на Стрыйской колонна военных отправилась шествием по ул. Героев Майдана, далее через ул. Сахарова-Коперника к проспекту Свободы. У памятника Шевченко в 11:00 началась церемония встречи военных.

В мероприятии приняли участие более тысячи военных и их родные. По маршруту шествия происходило ситуативное перекрытия движения транспорта.

В руках солдаты несли портреты своих боевых товарищей, погибших при защите Родины от российских оккупантов. Городской голова Львова Андрей Садовой передал десантникам благодарности от городской громады.

Кстати, среди встречавших колонну был замечен певец Святослав Вакарчук.

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Напомним, ранее украинские курсанты провели яркий флешмоб с целью поддержки украинских военнослужащих, сражающихся за независимость государства в Донбассе. Десятки курсантов львовской Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного выстроились в большие буквы "Разом сильні".

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