Во Львове "Путина" в памперсе поставили на колени перед консульством РФ: фото

Акция была приурочена к четвертой годовщине проведения псевдореферендума в Крыму.

Человека в маске Владимира Путина поставили на колени фото: zaxid.net

В пятницу, 16 марта, во Львове состоялась акция активистов перед консульством Российской Федерации.

Акция была приурочена к четвертой годовщине проведения псевдореферендума в Крыму, после которого Россия аннексировала украинский полуостров, сообщает Zaxid.net.

"Доброволец в инвалидной коляске пытается ударить ногой человека в маске президента России Владимира Путина во время акции "Крым — это Украина!"… Участника акции в маске Путина и памперсе заставили опуститься на колени и капитулировать, размахивая белым флагом", — сказано в сообщении.

Напомним, 18 февраля, в Киеве представители националистических организаций провели акцию под названием "Смерть России" и разбили окна в офисах Россотрудничества и банков РФ.